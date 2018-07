Esse é um dos momentos mais legais do ano pra se vestir de um jeito divertido (SIM, VESTIR-SE TEM QUE SER DIVERSÃO!). Meia-estação permite que a gente reúna peças do inverno e do verão no mesmo look. E aí você tem duas vantagens

1. seu guarda-roupa cresce pois você tem duas estações para escolher as peças.

2. o contraste entre peças de frio e de calor dá muita graça ao resultado final.

Isso significa que a gente pode usar um vestido levinho e uma bota pesadona, de cano mais longo (com uma jaquetinha ou um cachecol para as horas mais frias), que pode por um blazer com um shortinho, se não for das mais friorentas, e por aí vai. O que a gente precisa ficar atenta, além do conforto térmico, é de fato misturar tecidos e estilos que se complementem e não briguem. Dá pra usar uma calça de linho com um tricô ou jaqueta, claro, mas se essa peça de cima for muito pesada (como um blusão de lã ou uma jaqueta de couro muuuito grossa), pode ser que a combinação não vai ficar tão harmoniosa. Os sapatos também contam. Sapatos pesados, tipo oxford ou mocassim, ficam bem com roupas leves, mas sandálias muito fininhas e flats são mais difíceis de combinar com um sobretudo de lã.

Vamos às imagens com dicas para você se inspirar.

Cardigã pra aquecer roupa de verão

Trench pra…aquecer roupa de verão…rs

Blazer e short

Suéter pesado com roupa leve

Tudo branquinho

Mini com bota

É essa a minha contribuição da semana para você se vestir com mais graça e se apropriar do seu estilo.

E, abaixo, eu provando que dá certo na vida real, não só com blogueiras fashionistas maravilhosas.

Até!