Acrescentar uma ou duas peças ao seu look básico de saia e blusa vai fazer toda a diferença

Com o outono totalmente instalado e a temperatura caindo, dá vontade de acrescentar mais roupa pro look nosso de cada dia. Aliás, vontade não, necessidade total pra não sair tremendo por aí. Mas essas pecinhas a mais são tipo bombril: elas ajudam a aquecer, mas também deixam o visual mais bacana e ainda servem como um truque emagrecedor ou afinador. Pelo menos visualmente. Eu explico: quando a temperatura permite colocar a terceira, a quarta, a quinta peça (além da calça/saia + blusa), dá pra criar camadas, sobrepor cores, misturar texturas, coordenar comprimentos e deixar tudo muito mais bonito. Além disso, quando a gente veste um colete ou um cardigã, por exemplo, e deixa os botões abertos, criando uma listra no meio do corpo, a gente faz com que as pessoas olhem para essa listra de cima para baixo e de baixo para cima. E esse truque de ilusão de ótica faz com que o corpo pareça mais fino para quem nos vê. Funciona melhor se esse vão, essa listra, forem de uma cor mais clara, mais viva ou com uma estampa que chame a atenção mais do que o resto da roupa.

E o que pode ser essa terceira peça? Ou quarta? Ou quinta? Ah, seu armário está cheio delas. Jaquetinhas, cardigãs, coletinhos, coletões, sobretudos etc etc etc. E um lenço, um echarpe, uma pashmina em cima de tudo. E melhor é quando podemos misturar, como eu já disse. Seda e linho, malha e tweed, marinho e preto, sobretudo e saia curtinha. Misturar é viver quando se trata de guarda-roupas.

E, se por acaso a temperatura subir por algum engano da natureza, a regra continua valendo. Um coletinho ou um cardigã levinho fazem esse papel afinador e deixam seus looks mais interessantes na hora.

Outras dicas para ficar mais bonita no meu instagram @fabianacorrea_estilo

Looks Bloomingdales e Net a Porter