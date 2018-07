Friozinho ficou pra trás. O que está aí é um frio apocalíptico, vamos falar sério. E não me venha dizer que as pessoas se vestem melhor no inverno que eu já penso naquelas Havaianas com meias. Como se vestir melhor quando, até dentro de casa, a temperatura tá tipo 10ºC? E eu, que amo frio (sqn) tenho uma sensação térmica pessoal de – 15ºC. Já estou no segundo aquecedor e buscando lenha no jardim pra acender a lareira. Mas…deve ter um jeito. A vida continua e, se enfrentar o frio é difícil, um pouco de estilo pode nos ajudar nessa luta inglória. Mas não adianta insistir que eu não tiro as UGGs por nada nesse mundo.

1. Vamos começar por cima. Inverno é investimento. Não tem muito jeito: um casaco mais longo , tipo sobretudo (ou que pelo menos chegue nos quadris), de lã, é peça básica. Mesmo que você só use 9 dias por ano, é item de sobrevivência. A não ser que você seja daquelas que não sentem frio (nesse caso, esse post não te pertence rs). Como ele é mais carinho, a tendência das pessoas é escolherem logo um preto pra resolver a vida. Mas eu recomendo que se considere outras cores. Bege, mostarda, vinho, cinza. Todos eles são mais ou menos neutros e possibilitam um visual mais bacana e mais vivo do que o manjado preto. Pense que é uma peça que, se bem escolhida, vai durar muitos e muitos anos, então analise a qualidade e escolha uma marca em que dê pra confiar. Supreendentemente, a Zara tem casacos de inverno bons e duráveis com um preço ok. Mas se você quiser/puder investir em coisa melhor, nada impede. Recomendo, aliás.

2. Meia preta grossa é preferência nacional, eu sei, mas tem que pensar no que vai nos pés pra que a coisa fique equilibrada. Com sapatilha delicada, por exemplo, não é o melhor jeito. A não ser que seja um meia mais transparente, até fio 40, no máximo. Mas, se você é das minhas e morre de frio até embaixo de 5 cobertores elétricos, vai querer aquela mais grossa, fio 50 ou acima. Então deixa a sapatilha pra lá, até porque nesse baita friozão é essencial manter pés aquecidos e, como a sola dela é muito fina, não vai rolar. Sapatos que tenham um visual mais pesado, um pouco mais robustos, ficam melhor com looks de inverno.

3. Bem, além dos pés, pescoço aquecido faz MUITA diferença pra ficar quentinha. E cachecol e echarpe é um super item de estilo, acrescentar cor e movimento à roupa e ainda, de quebra, ajuda a afinar a silhueta, a parecer mais magra, mais alta… Dá uma olhadinha aqui nesse post e depois escolha o seu. O melhor: é uma peça relativamente barata, então dá pra ter alguns bem diferentes entre si e mudar a cara de uma roupa.

4. Item do guarda-roupa que eu mais amo no frio de rachar? Wrap. Ou poncho, pra ficar numa versão mais gaúcha. Nem sempre ele substitui o sobretudo porque não chega a ser tão grosso, mas o conforto é inigualável. É muito bom andar pelas ruas com um cobertor enrolado no corpo. Ou quase isso. Só que ele não permite usar tantas camadas por baixo, ou fica com uma forma meio estranha. Mas aí eu recorro àquelas camisetas térmicas que ajudam muito nessa hora.

PS todos os looks são do site Net a Porter