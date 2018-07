Então, né, já é dezembro, menina! E com ele, todas as festas, reuniões de família, amigos, happy hours e festas de firma que não aconteceram o ano todo e que precisam acontecer AGORA. Sei lá onde tá escrito que se você não viu uma pessoa durante o semestre todo, você PRECISA ver agora. Acho que com a ideia de fim de ano deve vir alguma associação a “fim de mundo” rs. Então todo mundo resolver se encontrar antes do Natal. Parece que eu não gosto de festa, né? Mas eu A-DO-RO. Já tenho umas 584 marcas antes do final de dezembro. E meu aniversário, claro, que cai apenas no dia 24.

Então para lidar com toda essa agenda de eventos em dezembro, é tiro, porrada e bomba. Ou seja, você tem que sair de casa às 8h da manhã preparada para emendar o trabalho com o happy hour e o happy hour com a balada. E é capaz que no meio disso tenha almoço com as amigas do trabalho antigo e jantar com os pais do boy. Como? Criatividade, não consumismo.

Usar um brilhinho durante o dia é totalmente ok, então aproveita e brilha muito nesse fim de ano. Isso já dá uma carinha de festa pra roupa do dia a dia e ajuda a compor o look da baladinha que vem depois.

Isso serve para o sapato, para uma camisetinha por baixo do blazer (que depois pode sair de cena e deixar o brilho aparecer sozinho), para bijus e bolsinhas pequenas que podem ir dentro da bolsa maior, do dia a dia, e sacada na hora da festinha. Festa combina com bolsa pequena, então esse truquezinho de levar a bolsinha dentro do bolsão é precioso.

Para dar uma cara de festa a uma roupa de trabalho (e vice-versa) a gente combina tecidos nobres com brilho, tipo seda, com outros com uma aparência mais rústica, como a lã de alfaiataria, um tricô, linho, jeans.

A silhueta de festa também é diferente, costuma ser mais ajustada ao corpo, ou bem fluida, mais feminina. Mas que ainda assim tenha cara de trabalho, que é onde a gente ganha o pão e onde vamos passar a maior parte do dia (a não ser que a balada vare a madrugada). Então, leva isso em consideração na hora de fazer o look de manhã, antes do batente, para manter a pose na firma e ainda assim brilhar na festinha after work.

Saia mídi e saltinho + bolsa pequenina, que tem mais cara de festa = receitinhas para ficar mais arrumada na festa e não causar no escritório. Look Atlantic Pacific

Meu trabalho, como consultora, é multiplicar o guarda-roupa das clientes. E esse momento, em que a gente emenda uma coisa na outra, é ótimo para fazer novas combinações e fazer render o que a gente tem no closet só usando a criatividade. Ou seja, boa hora pra você exercitar a personal stylist dentro de você.

