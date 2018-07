Estão todas lá, chegando, animadésimas, se exibindo nos sites de estilo, nas bancas de jornal, nos looks das blogueiras. Rendas, texturas, branco total, tons pastéis, recortes, assimetrias, macacões, colarzões, brincões etc etc etc. Eu sei, é tudo lindo, mas será que vale renovar o guarda-roupa com as tendências da estação a cada três meses? Nem precisa pensar. Já digo que não…rs. Bem autoritária, eu sei, mas vai por mim. Vestir o que está super up to date talvez sirva direitinho pra fashionistas, mas para a maioria,, fica difícil construir um guarda-roupa de respeito, coordenado, organizado, funcional e com muita interação entre as peças se você correr atrás do que aparece nas passarelas a cada estação. Ainda mais porque, de uns tempos para cá, apareceram subprodutos dessas estações, como é o caso das coleções resort das grandes marcas de luxo. Ou do alto verão e alto inverno da maioria das lojas. Seu closet vai acabar como um quebra-cabeça dificílimo de montar, em que as peças não se encaixam e não resulta no produto final que é seu estilo. Aliás, falando de estilo, vale ler esse post aqui pra compor o seu.

Se não fosse só esse o apelo, mas já não estaria na hora de mudar um pouco essa visão de comprar, comprar e comprar a cada semestre? As revistas de moda já ditavam o que as pessoas deveriam vestir no século 19. Em 2015, acho que prefiro fazer uma escolha mais consciente, mesmo porque os tecidos e roupas não são mais feitos por artesãos de talento bem pagos, como há 150 anos atrás, mas produzidos em condições de trabalho bem deploráveis, muitas vezes. A indústria da moda, nesse ponto, se parece muito com a da tecnologia, que cria gadgets que levam consumidores a fazer fila nas portas das lojas, mas que todos sabem que dentro de um ano irão valer muito pouco. Clientes, amigas e simpatizantes, não é isso o que eu quero pra vocês. Como eu já disse aqui, roupa é investimento e tem que ser tratada com o mesmo cuidado que escolhemos as aplicações em que iremos colocar nosso rico din din: tem que multiplicar, tem que crescer, tem que durar.

Aí chegamos ao ponto: entre tantas tendências, o que vai fazer bem pro seu closet, o que pode dar uma graça a mais praquele look que você já cansou, o que você pode ignorar solenemente? Não vou fazer aquela tabelinha que eu já vi mil vezes por aí nas revistas com a lista das roupas/acessórios e uma recomendação de “guardar”, “manter”, “comprar”. Deus me livre disso. Mesmo porque, quando faço uma consultoria esse é um dos momentos mais importantes, em que os clientes refletem sobre o que de fato tem a ver com eles e com seu estilo de vida, o que já não serve mais, o que ainda traz felicidade, conforto, prazer. Ou seja, é um momento de autoconhecimento essencial e super individualizado. Mas o que dá pra dizer, de maneira geral, é: não é porque está na vitrine e muito menos porque “está todo mundo usando” que tem a ver com todo mundo. E nem que tem a ver com você.

Antes de levar qualquer super novidade das vitrines pra casa, recomendo um exercício. Encontre uma loja online que tenha a peça que você procura, ponha a tal no carrinho de compras e entre lá todos os dias, só pra olhar pra sua peça preferida. Se depois de duas semanas você ainda quiser, é um bom começo. É que muitas vezes a gente têm vontades de moda mas, como todo mundo têm as mesmas ao mesmo tempo, daqui a pouco já enjôou, antes mesmo de vestir duas vezes. A massificação da moda faz isso. Todo mundo quer uma certa exclusividade e se decepciona ao ver que na rua há outros milhares que tiveram a mesma “ideia” de exclusividade.

O que escolher, então, nesse mar de tendências e ordens que as revistas femininas (e masculinas também) insistem em nos dar todo mês? Quem entendeu seu estilo tem mais chances de se dar bem e comprar só o que vai durar e multiplicar o guarda-roupa, só o que será muito usado. Uma vez que você tem noção de quem você é, do seu ritmo, dia a dia, do que te veste bem e valoriza seu tipo físico, suas cores, centenas de possibilidades erradas caem por terra e vai sobrando só o que faz sucesso no seu closet.

Mais sobre estilo no meu Instagram @fabianacorrea_estilo. E vai lá no meu Pinterest Fabiana Corrêa Consultoria de Estilo e veja as pastinhas sobre estilos em que eu separei looks pra ajudar você a se identificar e compor um guarda-roupa inspirado.