Quem Faz

A equipe do canal de Moda e Beleza Estadão, composta por jornalistas de perfis diferentes que têm em comum a paixão por assuntos femininos. Com passagens por redações de grandes revistas, a editora Maria Rita Alonso acompanha de perto as principais semanas de desfiles do mundo e é obcecada por imagens de moda. Já a editora Giovana Romani é curiosa por natureza - ou seja, louca por textos, entrevistas e informações de bastidores. Jovens e superconectadas, as repórteres Marília Marasciulo e Anna Rombino sabem de tudo um pouco e têm um olhar fresco sobre as notícias que você confere aqui diariamente.