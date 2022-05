Um dos primeiros materiais que recebi no curso de design de interiores foi o circulo cromático. Na época, me pareceu um bicho de sete cabeças, tamanha a variação de possibilidades. Hoje em dia, já mais familiarizada com o recurso, vejo que ele também tem sido amplamente usado para consultoria de imagem pessoal.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

As cores são muito mais que um elemento decorativo. Quando usadas da forma correta, tanto no vestuário como em um projeto residencial, têm a capacidade de despertar boas lembranças, acalmar ou energizar. Se você não tem ideia de como organizá-las, segue um passo a passo básico para desvendar o círculo cromático.

No centro estão as cores primárias (amarelo, vermelho e azul). As secundárias são a mistura de duas cores primárias, enquanto as terciárias resultam da combinação entre primárias e secundárias. A partir daí, segue mais uma divisão: quentes (amarelos, laranjas e vermelhos) e frias (azuis, verdes e violetas).

As inúmeras tonalidades existentes são resultado da inserção de branco, preto e cinza (curiosidade: estes três elementos são acromáticos) e podem clarear ou escurecer a matiz, que é a cor pura. Quanto mais branco, mais reflexão da luz e, quanto mais preto, menos reflexo. Já a saturação diz respeito à intensidade e torna a cor mais ou menos brilhante. Essa equação se dá com a inserção de mais ou menos cinza.

Há três tipos de combinação: a monocromática, que é a “fatia” do círculo cromático, as análogas ou cores vizinhas e as complementares, consideradas opostas entre si.

No primeiro caso, busque criar contrastes com a cor escolhida e diversas texturas (acabamentos e tecidos) para proporcionar um cenário sofisticado, mas sem ser monótono. a segunda combinação tem como principal objetivo oferecer conforto visual, então, considere três tons divididos em 60%, 30% e 10% para aplicação (exemplo: teto, parede e mobiliário).Já para a última opção, escolha um ambiente que mereça ter uma pegada vibrante, como um hall ou lavabo, que são espaços de permanência transitória.

Antes de dar origem a combinações, escolha algumas peças do seu guarda-roupa e absorva as propostas que criar, assim, você cria uma familiarização com os elementos. Fuja de estereótipos e busque um significado individual para suas escolhas.