Falta menos de um mês para a abertura da Copa do Mundo e o mercado de eletrodomésticos já se prepara para um aumento na procura por televisores. De olho nessa demanda, algumas lojas de móveis também apostam nos sofás para incrementar as vendas até o final do ano. Mas como escolher o sofá ideal?

A primeira premissa dos clientes para a compra do sofá é que ele seja confortável e, a maior parte das vezes, optam pelos retráteis. Conto aqui uma constatação: a maioria deles nunca abre o sofá para assistir TV; seja por preguiça ou porque não tem espaço suficiente na sala. É importante considerar o tamanho do ambiente para escolher as dimensões da televisão, mas também é fundamental considerar a área para o modelo de sofá.

Por isso, tire a ideia da cabeça de que para acomodar confortavelmente tem de ser retrátil. Em primeiro lugar, é preciso medir o espaço disponível, tanto em largura como em comprimento para não comprometer a circulação da sala. A altura também é um fator importante: nem tão alto nem tão baixo a ponto de ter de fazer um grande esforço para se levantar. Os modelos com encostos e almofadas soltas permitem configurar de acordo com seu gosto; já os com chaise são uma boa opção para quem faz questão de ficar deitado de frente para a TV, já que os outros assentos permanecem na configuração normal sem ocupar espaço desnecessário.

O peso máximo suportado, assim como a densidade da espuma e o tecido escolhido também vão interferir diretamente na conservação do sofá. A espuma para assento, braços e encosto deve ser diferente em razão da carga – a densidade ideal do assento varia entre D28 (28 g por cm3) e D33 (33 g/cm3), referência para pessoas de até 100 kg e 1,80 metro de altura, enquanto a do encosto pode variar entre D23 e D28 para não ficar muito duro nas costas.

A escolha por um tecido encorpado ou até mesmo uma capa de sarja feita sob medida aumenta a durabilidade do móvel se ele for usado com frequência para assistir TV – suede de má qualidade cede com o tempo e fica aquela aparência de desgastado. Caso decida fazer impermeabilização, saiba que o processo deve ser repetido ao longo de alguns meses, de acordo com o uso. A limpeza anual feita por empresas especializadas também costuma ter bons resultados.

Para complementar o visual e deixar mais cômodo, aposte em um tapete que cubra a área total embaixo do sofá, uma mesinha lateral para apoiar o celular ou copos, um pufe (que também servirá como assento se houver mais convidados), almofadas e uma mantinha para deixar por perto para os dias mais frios. Bom jogo!