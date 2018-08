Para quem pensa ou começará a fazer home office, muitas vezes há o desafio de criar um ambiente “caseiro” no qual é possível trabalhar sem interrupções e da maneira mais confortável possível. Portanto, é importante investir em um mobiliário ou marcenaria planejada para que o espaço seja exclusivamente destinado para este fim e você consiga manter uma agenda como se estivesse trabalhando fora.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Para quem não possui um cômodo extra na residência para montar um pequeno escritório, existe a possibilidade de transformar um cantinho – seja ele no quarto, na sala de TV, na dependência de serviço e até mesmo no final do corredor. O primeiro passo é estudar a planta baixa e verificar qual parte da casa está sendo menos aproveitada e pudesse receber este tipo de instalação sem agredir visualmente ou de forma funcional o que está ao seu redor.

Para montar um home office pequeno e básico, é preciso pensar em uma pequena mesa com pelo menos uma gaveta, uma poltrona ou cadeira com rodinhas (lembre-se que você precisará de ao menos 70 cm de área na parte de trás para se sentar e se levantar), um armário suspenso sobre a bancada e ao menos duas estantes abaixo dele para objetos de uso recorrente, como papel e documentos, e uma impressora se necessária.

Depois de ter feito o rascunho do mobiliário, chegou a hora de verificar a instalação elétrica do local. Leve em consideração ao menos três tomadas: uma baixa, outra dupla na altura da mesa e mais uma no nível da estante. Não se esqueça da linha telefônica, se for o caso. A iluminação focal também é importante: avalie o uso de uma lâmpada branca com temperatura de aproximadamente 4.000K.

Mantenha o local setorizado com todos os itens necessários para que você não precise buscar em outros cantos da casa e se distraia com alguma função. Fazer home office pode ser o melhor dos mundos para fugir do trânsito e estar no aconchego do lar, mas é preciso disciplina e organização para que a empreitada dê certo.