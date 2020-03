Com os eventos e compromissos cancelados na semana – e, principalmente, o fechamento das escolas e consequente permanência das crianças em casa – não me resta alternativa a não ser adiantar meu trabalho e me dedicar a algumas atividades extras. Devo aproveitar a semana também para realizar algumas tarefas domésticas adiadas constantemente pela “falta de tempo” para tornar esse período mais produtivo. Confira se elas também são viáveis para passar seu tempo.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @anelisalopes)

Organizar armários e guarda-roupas

Sabe aquela organização que você promete durante o ano todo, mas nunca sobra tempo – muito menos disposição – para realizar? Pois chegou a hora. Além de botar tudo em ordem, você ainda pode liberar espaço com a doação de peças e utensílios que não usa mais.

Fazer pequenas manutenções

Trocar lâmpadas queimadas, fixar sifões, consertar o varal, pendurar quadros, substituir itens que quebraram ou jogar fora o que não tem mais solução. Essas são algumas iniciativas que deixamos de lado na pressa do dia a dia. Mãos à obra para fazer esses pequenos reparos.

Trocar edredons e colocar tapetes e roupas de frio no sol

No final desta semana, o verão se despede. Aproveite os últimos dias de sol para trocar e lavar edredons, colocar tapetes no sol, assim como as roupas mais pesadas de frio, que também precisam “respirar” antes de a estação fria chegar.

Cuidar das plantas

Tirar as folhas secas, colocar um pouco de adubo e trocar a água dos vasos vai ajudar sua companheira para a chegada do outono e também pode deixá-las mais bonita e bem-cuidada.

Preparar comidinhas congeladas

Para quem gosta – e confesso que não é o meu caso – ficar na cozinha pode ser ótimo para deixar refeições prontas no freezer. Ainda mais levando-se em conta que o mais prudente agora é evitar restaurantes.