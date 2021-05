Se a sua mãe ainda não teve tempo de repaginar a decoração durante esta fase de isolamento, que tal dar uma mãozinha e presenteá-la no dia das Mães com um ambiente novo? Confira três ideias fáceis, rápidas e com orçamento em conta para dar de presente neste domingo.

Área verde

Seja nas áreas sociais ou íntimas, a ideia é ir além da hortinha caseira ou do vaso de orquídea de supermercado, comprado na última hora. Criar um vínculo com plantas, além de ser uma terapia, é uma forma certeira de incrementar a decoração.

A primeira dica para quem quer começar a cultivar planta dentro de casa é escolher aquelas que caibam no estilo de vida e na rotina da sua mãe, ou seja, quanto tempo ela tem para se dedicar aos cuidados, como rega, adubação ou controle de pragas. Se o tempo for o problema, é possível optar pelas espécies mais rústicas, como suculentas, jiboia, pata de elefante ou cactos.

Estudar as necessidades da espécie – observe com atenção a toxicidade da planta, principalmente se tiver animais de estimação ou crianças em casa – e escolher o lugar da casa antes de sair comprando é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Espaço físico adequado e condição de luz são primordiais: sol pleno, luz indireta ou sombra.

É importante também investir em algumas ferramentas básicas de jardinagem, como regador, uma pá ou colher, uma tesoura de poda dependendo da espécie que está cultivando. Com o tempo e conforme a necessidade, é bom investir em outros acessórios, como substratos, adubo ou ferramentas específícas.

“Caso a pessoa ache que não tem o perfil para cuidar de plantas vivas, aconselho optar pelas plantas secas, conhecidas como desidratadas. O único cuidado é mantê-las longe da exposição solar direta para manter suas cores. Duram uma média de seis meses ou mais”, indica a arquiteta paisagista Marina Morales.

Espaço de memórias

Paredes em branco, como as do hall, corredor, escada ou lavabo são ótimas para criar um espaço de memórias, seja por meio de fotos ou lembranças de viagens. Pintar com uma cor diferenciada é uma ótima maneira de delimitar a área escolhida e dar vida aos objetos.

Para as fotografias, molduras na cor preta garantem um ar sofisticado, principalmente se forem PB. Imagens de natureza ficam bem emolduradas com madeira natural, como imbuia ou freijó. Já as brancas são indicadas para fotos de água ou céu.

Um elemento que traz sofisticação ao quadro é o paspatur (“moldura” de papel ou tecido dentro do quadro), cujo tamanho é adaptável. “É possível centralizar a imagem ou deixá-la deslocada no quadro para um efeito mais moderno”, ensina Jéssica Campani, da Moldura Minuto.

A moldura caixa, por sua vez, é uma boa alternativa para pendurar itens com valor sentimental , já que ela tem profundidade para acomodar os objetos sem danificá-los. Em relação ao vidro, é bom lembrar: caso haja muita iluminação, o antirreflexo é tipo mais indicado.

Cantinho da TV

Com a proximidade do inverno, incrementar o cantinho da TV é uma boa alternativa de presente. Invista em uma bela manta, que pode ficar enrolada em um cesto ao lado do sofá e também em almofadas – se for difícil de acertar o gosto dela, escolha as lisas de tecido natural, como algodão ou linho. Uma mesinha de apoio faz a diferença para as mães que gostam de tomar um vinho ou um chocolate quente enquanto assistem ao seu programa preferido.

Passeio de domingo – para quem é morador ou está de passagem pelo Rio de Janeiro, uma programação bacana para fazer no domingo na companhia da mamãe é visitar a CasaCor Rio, que completa 30 anos em 2021, e reabriu as portas no final de abril. Conhecer as dependências do palacete localizado no Jardim Botânico, onde está instalada a mostra, já vale a visita. Passei por lá no final de semana e renovei as energias em meio ao enorme jardim da propriedade, cujas características originais foram incorporadas aos projetos.