Se você é daqueles que gosta de colocar a mão na massa para revitalizar os ambientes, este post é para você. Eu mesma sou adepta do faça você mesmo, mas nem sempre o resultado sai como o esperado – seja por falta de experiência, ferramenta apropriada (sim, isso é essencial) ou porque a transformação ou criação é complexa demais mesmo… Mas, neste post indico alguns DIY que você pode fazer sem complicações e dar um up no visual da sua casa.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. SIGA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Quartos e salas

As boiseries ou rodapés autocolantes são bem fáceis de instalar. Só é preciso uma dose de paciência para tirar as medidas e riscar as configurações que você deseja na parede. Elas dão um toque clássico ou moderno, de acordo com o modelo – e também ficam boas quando coladas na porta de armários. Podem ficar na cor branca ou no tom escolhido para a parede.

Os adesivos de parede em rolo seguem a mesma linha. Além de serem mais práticos para colar que o papel de parede tradicional, podem ser lavados e pintados com canetinha. São uma boa opção para quartos infantis e de brinquedo. Fique atento, no entanto, às condições da parede: se a massa não estiver muito boa, o adesivo pode arrancá-la quando retirado.

Cozinhas e banheiros

Se você não está satisfeito com revestimento de parede da sua cozinha, banheiro ou área de serviço, há duas opções que dão certo e não precisam de quebradeira. A primeira é passar um novo rejunte entre as peças – o tipo indicado é o acrílico, impermeável e mais fácil de limpar. Ou também é possível pintar com tinta epóxi. Limpe bem a superfície e retire os pontos de mofo do rejunte antes de começar. Depois de pronto, coloque alguns quadros ou plaquinhas para que o ponto focal seja nos acessórios.

Varandas

As varandas pequenas que não são integradas à área social podem receber um piso de madeira tipo deck. Ele é vendido em placas e pode ser cortados no próprio home center conforme as medidas que necessita. Não se esqueça de considerar dentes e rodapés cerâmicos nas medidas.

Para dar uma incrementada neste ambiente, compre prateleiras com suporte invisível e encape latas de leite ou achocolatado com barbante ou corda fina. Elas podem servir como vasos ou cachepôs para velas.