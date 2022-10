Outro dia me deparei com uma cena jamais imaginada. Minha filha de 04 anos tentando escalar duas almofadas que estavam sobre uma gaveta aberta para pegar uma fantasia guardada na parte de cima do armário. Detalhe: a parte central da porta do era de vidro.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Além da possibilidade de queda, que lidera o ranking de acidentes domésticos entre crianças, também existia a possibilidade de quebrar o vidro que, no caso, não era temperado. Na cabeça da mãe, os dois possíveis acidentes já passam na cabeça como um filme durante o curto intervalo de tempo de sair correndo e tirá-la de lá. “Mas eu só queria pegar minha fantasia…”. Susto passado, providenciei um novo local para arrumar as roupas dela.

Na época em que desenhei o guarda-roupa, não cogitava a possibilidade de ter outro filho, portanto, ele ficava no quarto de hóspedes. Com a chegada da Antonela, reaproveitei o móvel e fiz a composição do quarto. Pode parecer ingenuidade da cabeça de uma mãe – e designer de interiores -, mas a ideia de que algo grave poderia acontecer sempre me pareceu remota.

Decidi, então, abordar este tema na semana das crianças para alertar pais e tutores dos pequenos. Não falarei aqui, no entanto, das situações que são mais recorrentes, como quedas (escadas/beliches/janelas e varandas), queimaduras ou afogamento, mas, sim, das armadilhas invisíveis que estão dentro de casa.

Corda

Destaco neste tópico as cordas de varais e de persianas. Há casos em que os menores começam a brincar com a parte que fica pendurada e acabam enrolando a corda em volta do pescoço, causando sufocamento.

Vidro

Dia desses, em visita a uma casa de cliente, ela me contou sobre o episódio em que sua filha empurrou uma porta de vidro de uma das dependências do prédio e ele acabou estilhaçado por não ser temperado. Resultado: um pulso cortado só não virou uma tragédia peplo fato de, no momento do acidente, haver um médico passando pelo local. Fique atento também à procedência do box de vidro no banheiro. Mesmo temperado, ele pode se quebrar devido a constantes choques térmicos ou da porta contra a parede.

Mobiliário

Tempos atrás, escrevi um post sobre uma cômoda da sueca Ikea que foi tirada de linha por colocar crianças em situação de risco. Em alguns casos, o tombamento do móvel foi fatal. Assim como a Antonela encontrou uma “solução” para pegar sua fantasia, nada impede que crianças usem a gaveta de uma cômoda como escadas. Dependendo do caso, uma TV que está na parte de cima ou o próprio móvel acaba virando sobre ela.

As prateleiras sobre a cama também precisam de atenção, já que as crianças podem se pendurar nelas. Como, na maioria das vezes são decorativas, elas não suportam mais de 10 quilos e podem se desprender da parede.

Quinas

Elas estão em vários locais, dos móveis planejados às mesas de apoio, passando por bancadas e quinas de piscina. E até nos pontos menos “visíveis”, como puxadores de portas. Os cantos arredondados são mais indicados, mas também considere a altura de prateleiras e portas de armários quando abertas.

Plantas

Inofensivas à primeira vista, principalmente por estarem dentro de casa, algumas espécies de plantas são venenosas. Comigo-ninguém-pode e copo de leite são alguns exemplos de plantas não recomendadas para quem tem criança e também animais domésticos.