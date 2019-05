De uns tempos para cá, meus interesses em design de interiores têm se voltado aos tons neutros, além da composição com poucos, porém, bons elementos. Já tive fases de muitas cores, diversos acessórios, principalmente lembranças de viagens.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Com o tempo – ou escassez dele, na verdade – tenho me tornado mais prática com a organização visual dos ambientes. E isso tem refletido na busca por espaços mais limpos, que trazem mais tranquilidade frente à agitação que se passa durante o dia.

Fazendo esta análise, reparei também que esse novo ponto de vista tem se refletido no meu guarda-roupa. As peças multicoloridas têm dado lugar a uma paleta mais discreta, porém, com cortes mais singulares. Sapatos de salto têm sido substituídos por sapatilhas para ficar com o pé “mais no chão”.

No meu caso, o design de interiores – junto da moda -, de maneira até inconsciente, tem dito muito sobre meu estado de espírito. Somos muitos em um, mas, ao longo dos anos, vamos criando maturidade e identidade no nosso estilo de viver.

E você? De qual forma você espelha suas fases da vida? Por meio de hobbies, maneiras para se alimentar, estudos? Observar o que nos cerca nada mais é que uma forma de aprender mais sobre nós mesmos. E é um ótimo exercício.