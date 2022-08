A produção dos ambientes é a etapa final para que o projeto de interiores fique completo. Muitos clientes, no entanto, não fazem uma reserva financeira para esta fase e acabam adiando a decoração, que fica para “quando der para terminar”. Alguns desanimam por conta do gasto que tiveram na reforma e ficam com o processo inacabado. Vou listar aqui, então, algumas alternativas para baratear a produção final dos cômodos e ter, finalmente, a casa pronta.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. CONHEÇA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Bazares

Muitos itens doados a entidades assistenciais são postos à venda em bazares – onde também é possível encontrar objetos novos a um baixo custo. Nestes locais dá para encontrar vários itens para fazer uma revitalização ou para dar uma nova utilidade. Além da possibilidade de comprar algo bom e barato, você também estará ajudando a quem precisa.

Família Vende Tudo

Casarões de bairros residenciais que estão crescendo verticalmente costumam anunciar a venda de móveis e itens de decoração. O famoso “família vende tudo” guarda verdadeiras relíquias. De mesas de jantar com 18 lugares a quartos lotados de cristais e pratarias, é impossível sair sem nada. Eu mesma já adquiri duas poltronas Luis XV pela bagatela de R$ 500 o conjunto. Além de adquirir um móvel em boas condições, afinal, a manutenção dessas casas era feita por vários empregados, com certeza, você levará algo cheio de memórias.

Feiras de antiguidade

Andar por feiras de antiguidade é um passeio bacana que nos faz viajar no tempo. Assim como nas mansões de “família vende tudo”, é um bom lugar para encontrar itens inusitados. Dependendo da situação em que se encontra a peça, dá para comprá-la por uma pechincha e reformá-la conforme o gosto do cliente.

Redes sociais

Quem aí nunca anunciou um móvel ou item de decoração no Facebook ou em algum perfil de desapego no Instagram levanta a mão! As comunidades que reúnem vendedores e compradores de novos ou de segunda mão crescem todos os dias. Para não levar gato por lebre, no entanto, vale pedir para o anunciante fazer um vídeo ao vivo do item antes de adquiri-lo.

Bota-fora

Entre janeiro/fevereiro e julho/agosto, as lojas de decoração trocam de coleção. Peças de show room ou com pequenas avarias são comercializadas com descontos que podem chegar a 70%. Ficar em contato com os vendedores é uma boa maneira de conseguir as melhores peças nos primeiros dias de bota-fora.

Leilão de decorados

Com lances on-line que podem partir de R$ 20, os bens de apartamentos decorados contemplam de eletrodomésticos a mobiliário e podem ter seu valor reduzido em até 90% em comparação ao praticado nas lojas. Normalmente, eles são promovidos pelas construtoras em parceria com escritórios de leilões. Os lances são feitos online e a retirada fica por conta do cliente.

Novidades no circuito

Geladeira personalizada – a Samsung lançou a linha Bespoke, que oferece a possibilidade de customizar o eletro de acordo com o gosto do cliente, a partir de uma cartela de cores oferecida pela marca. O primeiro produto a chegar ao mercado é a geladeira , nas versões duplex de 328 l e 01 porta de 315 litros, que também pode ser vendida em módulos, a partir de R$ 14.990 cada.