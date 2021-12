Um dos principais equívocos para decorar a casa é acreditar que seguir tendências ou copiar um ambiente postado no Instagram funcionará no seu espaço. Em alguns casos, o resultado pode até dar certo, mas, na maior parte das vezes, vejo muitos clientes perdidos e frustados porque caíram nesse erro. Assim como cada um tem um estilo próprio para se vestir, é preciso imprimir personalidade ao ambiente em que se vive.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Digo isso porque um tempo atrás, uma pessoa que estava de mudança me procurou para uma consultoria. Contou que sua próxima morada seria numa cidade do interior, caracterizada por uma poeira de terra vermelha que invade as casas, principalmente quando o tempo está seco.

Entre os itens de desejo desta moradora estava um piso rústico, daqueles que imita pedra, poroso e com bastante rejunte: “vi numa revista e me apaixonei”. Expliquei a ela que a porosidade e a quantidade de rejunte deixariam o piso impregnado pela terra vermelha e que, meses depois, ela olharia para o piso com arrependimento. Expectativas alinhadas, ela mudou o modelo do revestimento e segue feliz por não ter ficado escrava de uma limpeza sem fim.

Outro exemplo que vejo com frequência nas revistas são os apartamentos beira mar com piso polido, com aquela superfície super brilhante. O que não se mostra são os riscos provenientes do contato com a areia ao longo do tempo. E não há nada mais frustrante que um piso novo com aparência de desgastado.

Já em uma mostra de design que visitei recentemente, em uma cidade que vive uma média de 28 a 35 graus de temperatura diariamente, uma sequência de lareiras ecológicas para dar aquele ar de acolhimento de pós-isolamento social. Qual o sentido de uma lareira numa localidade como essa? Meramente decorativa e acumuladora de pó.

Por último, não posso deixar de falar sobre as bancadas brancas de cozinha. Atenção para o tipo de material que você vai usar, seja pedra natural ou sintética, pois elas correm o risco de manchar sob ação de líquidos no primeiro caso – como vinho ou molho de tomate – ou serem afetadas pelos raios UV no caso do quartzo. Lembre-se disso caso pense em escolher este tipo de revestimento para sua varanda gourmet se neste espaço bate sol.

Analisar seu perfil, hábitos e especificidades da região onde mora é primordial para viver em paz com seu projeto. Ter uma referência pode te ajudar a dar um norte no que diz respeito ao seu estilo, mas tentar replicar uma foto de revista no seu espaço é fria na certa.