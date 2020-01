Iniciar um processo de reforma ou repaginação de ambientes exige paciência e planejamento, por isso, muitas vezes, acaba não saindo do papel ou não é finalizado. Assim como tudo na vida, a não ser que você já tenha todo o projeto idealizado e arquitetado, não coloque metas além daquelas que você consegue cumprir no seu limite de tempo e orçamento. Então, para começar as mudanças, que tal seguir três passos simples que já vão dar outra cara para o seu espaço?

Repense a configuração do ambiente

Dia desses, fui visitar uma cliente cuja sala de estar tinha um sofá grande e duas poltronas. E por algum motivo apagado pelo tempo – afinal, nem ela mesma sabia – as poltronas estavam posicionadas bem longe da parede, deixando uma perda de espaço funcional de pelo menos 1 metro na parte de trás. Quando a questionei de o porquê os móveis estarem daquela forma, ela me respondeu “não sei, sempre foi assim”.

Repense o layout do espaço que você quer atualizar. A cama pode ir para o canto oposto? É possível escolher outra parede para receber a marcenaria planejada? Ou ainda a poltrona precisa ficar de frente para o sofá? Muitas vezes, o que parece óbvio não é a melhor solução ou até mesmo o que foi “copiado” da loja ou da capa de revista não favorece a sua área.

Mude as paredes

Nem só de tinta nova vivem as paredes. Revestimentos, boiserie, papel de parede, laminado, tecido, biombos, quadros e até um belo grafite podem dar outro apelo ao espaço. E a melhor notícia é que podem ser trocadas com frequência no caso de tintas ou papel de parede. O teto também entra na história, afinal, também tem sua importância no resultado final da obra.

Se houver receio por conta de ficar muito colorido, comece com tons acinzentados de azul ou verde. A iluminação natural dá um charme extra a estas tonalidades na parte da manhã e da tarde. Além disso, eles são praticamente neutros e casam bem com quase todas as cores.

Aposte em um item de destaque

Eleja um item do cômodo para ser o protagonista da história. Pode ser um sofá, uma mesa, o jogo de cadeiras ou uma poltrona, até mesmo uma obra de arte, para ganhar o título de elemento focal do espaço. Assim, todas as atenções se voltam para ele. Uma sala com poucos móveis, por exemplo, fica super preenchida com um tapete bonito. O mesmo vale para um jogo fantástico de lençóis, edredom e muitas almofadas para uma cama ainda sem cabeceira.