Muitas de nossas memórias de infância se passam na cozinha. Seja ela na casa dos nossos pais, na avó ou em alguma tia distante no interior. Este ambiente tão emblemático tem passado por diversas transformações ao longo das décadas, mas ainda é possível afirmar que ele ainda se mantém como o centro da residência, local onde família e amigos se reúnem para bater papo e confidenciar segredos.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Do fogão à lenha, passando pelas mesas centrais às geladeiras superinteligentes e armários com gavetas térmicas, a cozinha foi reconfigurada. Parte disso se deve aos menores espaços para se morar, em que os ambientes são integrados e precisam ser mais funcionais, mas sem deixar de lado, é claro, a estética.

A cozinha americana, por exemplo, não é mais uma tendência. Nos projetos atuais, já vem integrada pela construtora nas unidades com menos de 50 m2. E quando não são, muitos são os clientes que pedem para que ela faça parte da sala de jantar, limitadas por uma bancada ou, então, completamente ajustada ao local, sem quaisquer divisórias.

É preciso, no entanto, ter atenção à circulação do ambiente. Tecnicamente, o desenho de uma planta de cozinha prevê um triângulo formado pela geladeira, pia e fogão para que as pessoas não fiquem se trombando. Vale lembrar também que é preciso ter um espaço mínimo para uma abertura confortável da geladeira ou da porta do forno, por exemplo.

Hoje em dia, em muitos projetos é possível passar por uma cozinha sem notar que se trata deste ambiente. Na CasaCor, mostra de decoração que está acontecendo em São Paulo, algumas delas só puderam ser percebidas pela presença da pia ou de um cooktop por indução. As portas dos armários correm para cima, as torneiras são feitas de material nobre, enquanto os revestimentos podem receber diversos tipos de material ou cor.

Esqueça aquela imagem de pilhas de louça no escorredor da pia ou de fruteira no canto da parede. A cozinha contemporânea tem outra cara: é discreta, minimalista e muito prática. Mas, mesmo high tech, continua lá, no coração da casa, recebendo seus convidados.