Confesso que não sou fã de reality show. Devo ter assistido um ou dois episódios nestes anos todos em que os programas têm sido veiculados. Mas não consegui ficar “imune” quando vi as imagens da decoração da casa desta temporada do BBB.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Segundo a produção do programa, a inspiração veio dos anos 1970, 1980 e 1990 para que os ambientes trouxessem a atmosfera das décadas anteriores à veiculação do programa. Apesar de alguns elementos realmente trazerem essa memória, como o quarto grunge, o banheiro repleto de pastilhas e tijolos de vidro, está clara a mensagem que esta mistura de estilos e cores deseja provocar.

Vale lembrar que a casa do BBB é um grande cenário, com elementos enormes para que a atenção do público não seja desviada e para que ele sinta parte integrante da rotina que se passa lá dentro. Enquanto alguns ambientes intensificam os tons escuros nas paredes e revestimentos, outros exageram na luminosidade das cores.

Não só as cores saltam aos olhos, mas a iluminação intensa também será um importante gerador de ansiedade nos participantes, assim como os espelhos no lugar de janelas. Some 20 personalidades diferentes a esta profusão de referências e foi dada a largada para uma explosão diária de sentimentos. Será que o público também vai sobreviver?