Não sou muito ligada em horóscopo, mas acredito em traços comuns de personalidade entre os signos. Conhecendo a casa das pessoas, algumas vezes, essas características se sobressaem em um determinado ambiente. Resolvi, então, fazer uma brincadeira com os signos e seus espaços preferidos. Qual é o seu?

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @anelisalopes)

A casa do ariano

Agitados e cheios de energia, os arianos dificilmente se apegam à rotina e monotonia. Eles adoram mudar os móveis de lugar, então, nada mais prático que investir em móveis leves e multifuncionais para rodar por toda a casa.

A sala de jantar do taurino

“Fica para jantar?”. Com certeza. O taurino que se preze adora sentar à mesa para uma boa refeição com entrada, prato principal e sobremesa. Capriche na sala de jantar para este momento de prazer.

Geminiano na sala de estar

Sociáveis, os geminianos adoram um bom papo, então, nada mais justo que proporcionar conforto na sala de estar, combinando poltronas e bancos para receber para longas conversas.

Sala de TV para cancerianos

Família toda junta, com um pote gigante de pipoca em frente à TV para curtir um programa juntos. Conforto e memória são palavras de ordem para quem é do signo de câncer.

Refletindo a imagem do leonino

Espelho, espelho meu. Você vai encontrar o leonino no cômodo em que houver um grande espelho. Mas não daqueles simples. Ele precisa ser sofisticado ou luxuoso para satisfazer o gosto deste signo.

O closet do virginiano

Um closet completo, super organizado e limpo. Práticos e objetivos, precisam de um espaço com prateleiras e nichos para colocar sua ordem em dia.

Um quintal cheio de verde para o libriano

Justos e tranquilos, os librianos ficam numa boa se os convidados estiverem bem acomodados. Que tal investir em um super quintal, cheio de verde e espreguiçadeiras para conversas e brincadeiras para as crianças?

Um décor intenso para o escorpião

Exclusividade para a composição do décor. Quem é do signo de escorpião gosta de ambientes cheio de acolhimento, mas dificilmente fica no meio termo: ama ou odeia um projeto.

Liberdade no hall do sagitariano

O caminho para a porta é o que traz mais prazer ao sagitariano. Amantes da liberdade, adoram viagens e aventuras, então, nada mais justo que deixar a passagem para a rua super charmosa.

Concentração para o capricorniano

Um home office para se concentrar e cumprir metas à risca. Custo-benefício e qualidade são importantes na composição deste ambiente do capricorniano.

Studio para o aquariano

Da cozinha para a sala, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro. Não há um espaço da casa onde o aquariano não imprima seu toque pessoal cheio de criatividade por meio de móveis e objetos.

Um quarto para chamar de seu para o pisciano

Sonhar e meditar em seu cantinho preferido, longe de interferências. De preferência, no aconchego do seu quarto iluminado e repleto de itens pessoais cheios de história.