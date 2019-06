A dúvida pela busca da morada ideal pode não ser um bicho de sete cabeças se você souber adequar não só o seu orçamento como também a fase/estilo da vida que tem para investir na sua futura casa. Para isso, basta responder a algumas perguntas simples que tragam um cenário não só da atualidade, mas também dos próximos anos, afinal, a compra de um imóvel não é tão simples e recorrente como a de um carro.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

No meu caso, por exemplo, quando decidi reformar a casa onde moro – um ano antes do meu casamento, quase dez anos atrás – mal poderia imaginar que também seria o lar onde abrigaria duas crianças. E sem fazer uma boa avaliação disso, toda minha casa foi projetada com “armadilhas” para os pequenos: escada aberta, grandes janelas sem proteção, ilha na cozinha com bancos altos… Resultado: após a vinda do primogênito, cinco anos atrás, a obra começou novamente para uma adaptação do novo dia a dia. Mesmo com tanto quebra-quebra, consegui fazer mudanças que trariam melhorias para minha rotina, mas, se fosse um apartamento, por exemplo, teria ficado “amarrada”.

Fazer uma avaliação da fase da vida em que se encontra e do estilo que se leva com certeza é uma das melhores formas para não errar na escolha do imóvel. Um jovem que passe em casa apenas para tomar banho e dormir se adequa perfeitamente aos studios que oferecem serviços como lavanderia e valet. Os casais que logo pretendem ter filhos podem procurar por condomínios que tenham área para passear com carrinhos de bebê e brincar. Já os que possuem filhos adolescentes, uma boa pedida é ter em mente um espaço bem localizado, perto de estações de metrô para facilitar a locomoção.

Uma escolha consciente do espaço é determinante para a qualidade de vida. Além disso, reformar ou fazer um projeto de decoração prevendo mudanças significativas de rotina é meio caminho andando para não gastar desnecessariamente depois ou se estressar com algum obstáculo da casa que poderia ter sido eliminado anteriormente.