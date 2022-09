Morei por mais de três décadas na região da Bela Vista. Um dos poucos casarões que resta por lá sempre me intrigou: o número 155 da alameda Joaquim Eugênio de Lima que, na verdade, abriga dois imóveis em uma grande propriedade cercada por verde.

Na semana passada fui convidada a conhecer o espaço, revitalizado pelo grupo moveleiro italiano Doimo e inaugurado no final do ano passado. A reforma, que custou cerca de R$ 2 milhões, ressuscitou o imóvel de 1930 a partir das suas características originais para acomodar a linha de produtos da marca. Assim como a Casa Mollde, no Jardim Paulistano, o Casarão Doimo é um ponto muito bacana de SP para quem curte decoração ambientada.

Antes de ser comprado pelo grupo italiano, o local serviu de residência para a família de Benedicto Abdulkader, empresário paulistano conhecido por ser à época dono de uma dos primeiros agências de automóveis da marca Chevrolet e Oldsmobile – hoje em dia mais conhecidas como concessionárias.

O principal desafio, segundo Elias Tergilene, CEO do grupo Doimo no Brasil, foi encontrar mão de obra especializada para o projeto original fosse preservado. “Como Minas Gerais possui cidades históricas como decidimos trazer mão de obra especializada de lá”, explica.

A restauração durou dois anos e trouxe de volta o conceito neoclássico na fachada, piso, parede, adornos e vitrais – o cômodo mais emblemático da mansão é o banheiro em revestimento verde e rosa. Um dos elementos mais marcantes ficam por conta das paredes, descascadas e deixadas no reboco – em uma das salas é possível ver os rabiscos originais dos construtores. O passeio pela casa é um resgate da história arquitetônica paulistana, invadida verticalmente nos últimos anos por muito concreto e pouco retrofit em construções como esta.

Além da restauração primorosa, o contraste entre a arquitetura clássica e a linha de móveis super contemporânea é destaque para quem quiser visitar o casarão – cenário arquitetônico tipicamente europeu com pitada nacional contemporânea dada pela linha de móveis “Feito no Brasil”, da arquiteta Roberta Banqueri. Nesta semana, o Casarão Doimo será palco para diversas atrações da DW! SP para quem quiser visitá-lo.

Falando em DW!… – desde domingo até o dia 11 deste mês acontece a 11 edição da Design Weekend São Paulo com diversos eventos – palestras, exposições, instalações, festas e lançamentos de produtos – que acontecem de forma simultânea e são integrados por uma programação oficial. Confira as atrações aqui.

NOVIDADES NO CIRCUITO

Caminhos do Mar – em comemoração ao bicentenário da Independência amanhã, o parque Caminhos do Mar terá programação especial até dia 25 de setembro. Localizado na Estrada Caminho do Mar (Estrada Velha de Santos), entre São Bernardo do Campo e Cubatão, o parque abriga nove monumentos históricos construídos pelo arquiteto francês Victor Dubugras. Foi por uma de suas trilhas, a Calçada do Lorena, que D. Pedro I subiu a serra de Santos para São Paulo para proclamar a Independência em 7 de setembro de 1822. Mais infos no site.