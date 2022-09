Durante muitos anos, quando cobri o setor automotivo como jornalista, tive a oportunidade de conhecer fábricas de veículos no Brasil e também fora daqui. Na semana passada, pela primeira vez como designer de interiores, pude ver de pertinho como é a produção de móveis planejados na fábrica da Finger, na região de Passo Fundo, no sul do País, onde pranchas de matéria-prima se transformam em closets, cozinhas, escritórios e tudo mais.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Por lá, são produzidos, em média, 5.000 ambientes por mês. O destino engloba não só o mercado brasileiro, mas também sul e norteamericano. O principal destino? Nordeste, especificamente Maceió. Diferentemente da linha de montagem de automóveis, que conta com a presença robótica quase que em sua totalidade, a de mobiliário planejado ainda tem a companhia humana na maior parte das fases para não só para operar máquinas, mas também atuar nas várias etapas da fabricação.

Da armazenagem da matéria-prima, passando pelo plano e execução do corte da chapa de MDF ou de MDP, colagem das diversas variações de fita de borda (com ângulo reto ou curvo), montagem de peças, conferência do produto no controle de qualidade (vale ressaltar que nesta área são contratadas apenas mulheres pelo fato de serem mais detalhistas), embalagem e envio para a loja se passam cerca de 15 dias para “construir” um ambiente padrão. Todas as peças são identificadas com o nome do cliente desde o início do processo para caminharem juntas no caminhão.

Já os projetos especiais, idealizados por nós, designers de interiores e arquitetos, são sujeitos a algumas provas como protótipos antes de serem executados, uma vez que é preciso avaliar a possibilidade de produção nas máquinas da fábrica. Por isso, levam um tempinho a mais para serem feitos. As composições de vidro e metalon, como portas e suportes/prateleiras, são fabricados por empresas parceiras e entregues no embarque do projeto final. Entre as vantagens do móvel planejado estão o controle de qualidade fabril e a garantia das peças. Por outro lado, nem tudo que é desenhado pode ser concretizado pelas máquinas em razão do seu tamanho ou curvatura.

*a jornalista viajou a convite da Edy Planejados, representante da Finger em SP

NOVIDADES NO CIRCUITO

AR PURO – A LG lançou o Dual Inverter Voice UV Nano, aparelho equipado com lâmpadas LED Ultravioletas UV Nano, responsáveis pelo processo de esterilização interna do ar-condicionado para evitar a proliferação de vírus, bactérias e mofo. De acordo com a empresa, o acessório não precisa de limpeza, troca ou manutenção.