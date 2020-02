Se você não tem ideia de onde começar o projeto para revitalizar a sua casa, que tal dar o “start” por cômodos? A tarefa fica mais leve e você tem mais tempo para se planejar financeiramente. Alguns truques podem ser aplicados nas salas, banheiros, quarto e cozinha para dar um ar de novidade, além de deixar o décor com cara profissional.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @anelisalopes)

Banheiro

Box do chão ao teto: este é um truque para dar mais amplitude ao banheiro. O ideal é que a janela fique na parte de dentro do espaço, assim, libera o vapor do banho. Se o banheiro for grande, também é possível colocar uma ou duas placas de vidro do chão ao teto emolduradas por uma esquadria de cor diferente, sem a porta de correr, deixando a parte do meio aberta. Neste caso, um chuveiro de teto é o mais indicado para espirrar menos água.

Dormitório

Cabeceira com luz indireta: além de ocupar pouco espaço no ambiente, uma cabeceira com fita de LED provoca um efeito bem legal. A luz que vem de trás da cabeceira é ótima para assistir TV e traz aconchego na hora de dormir. O ideal é que a faixa de luz acompanhe toda a extensão da cabeceira, que pode ir de parede a parede ou também do teto ao chão, na mesma largura da cama.

Sala de jantar/estar

Luminária diferente: na dúvida de qual estilo seguir ou qual cor usar para as salas, opte por uma base neutra, mas abuse da criatividade e estilo na hora de escolher a luminária. Na sala de jantar, faz toda diferença se ela estiver bem centralizada sobre a mesa. Já na de estar, apenas não de esqueça de que o facho de luz não pode ficar diretamente apontado para os olhos ou televisão para não causar reflexo.

Cozinha

Piso e revestimento descolados: não importa qual estilo tenha a sua cozinha, mas pisos e revestimentos diferenciados podem ser o protagonista para cozinhas de todos os jeitos e tamanhos. Se a cozinha ainda for aberta para a sala ou à área de serviço, tanto um como outro podem determinar a separação ou integração dos ambientes.