Neste final de semana decidi que vou repaginar o quarto de brinquedo das crianças. O espaço nunca ganhou atenção especial, pois, na minha cabeça, bastava um local com algumas prateleiras para que eles guardassem as tralhas e fim de papo. No dia a dia, porém, eles normalmente levam os brinquedos para a sala de estar, pois da forma como está, o quarto de brinquedo não tem nenhum atrativo, seja visual ou funcional, para os dois pequenos.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Já imaginei mil e uma soluções para o projeto: desde escorregador até compartimentos móveis para guardar brinquedos grandes e minúsculos. Depois de tanto pensar, resolvi perguntar para o mais velho o que ele gostaria de ter no local. E ele disse: uma cabana vermelha pendurada para brincar no claro e no escuro com lanternas. Simples assim. Um desejo tão corriqueiro e tão simples de realizar…

Quem nunca quando criança sonhou em ter uma casa na árvore? Ou ainda uma cama com o formato de carro de corrida? Hoje em dia, projetar e executar móveis não é mais um bicho de sete cabeças, pois os softwares e máquinas permitem a execução cada vez maior de ideias e configurações pra lá de inusitadas. O designer ou arquiteto projeta e uma equipe de obra ou marcenaria transforma o sonho em realidade.

Na minha infância – coloque aí na conta umas três décadas – , no entanto, não era tão acessível assim. Além do trabalho em projetar algo muito complicado, os valores para algo exclusivo eram altos e, claro, todo o investimento para a casa era predominantemente destinado às áreas comuns como sala e cozinha.

Apesar de ter o quarto que me parecia ideal na época – com direito à camarim -, o que eu sempre quis ter era uma cama de casal dossel, daquelas com os tecidos caindo pelas laterais e com muitas e muitas almofadas. Ainda não realizei esse sonho, mas a próxima releitura do meu quarto provavelmente terá uma cama do tipo! E você? Qual era seu sonho de quarto ou casa ideal quando criança?