De acordo com uma pesquisa realizada pelo Airbnb nos Estados Unidos, viajar é a atividade ao ar livre da qual as pessoas mais têm sentido falta durante a pandemia. As fotos das casas mais curtidas na conta oficial da plataforma de hospedagens no Instagram ao longo do ano passado trazem algumas características comuns – e se engana quem pensa que são piscinas de borda infinita, cômodos enormes ou decoração de luxo.

Elas estão localizadas no Brasil, Estados Unidos (veja a lista no final do post), Guatemala, Chile, França e Itália e, com exceção da italiana (que chama a atenção pela vista incrível da janela), trazem o contato com a natureza e o aconchego como ponto comum. O minimalismo no décor e a sensação de acolhimento por meio da escolha de materiais naturais, como madeira e pedra, deixam claro o desejo de se hospedar em locais que possam ser transformados em uma experiência para se reconectar. Não há como negar que a paisagem ao redor também “ajuda” no processo!

Segundo o levantamento, as sensações que o hóspede deseja ter na viagem são relaxamento, conforto e segurança. E, para isso, esperam que seu destino esteja perto de casa – numa distância de até 80 quilômetros – e que possam chegar até ele de carro.

Não há dúvidas de que a pandemia mudou a forma de viajar. E buscar um lugar que traga um significado pessoal por meio da sua localização, arquitetura ou decoração se tornou um critério importante para sair de casa. Espaços para criar memórias e viver o momento presente têm se tornado hábitos recorrentes desde o início do isolamento.

E como levar esse ambiente caloroso e minimalista para dentro de casa? Desapegue de itens sem funcionalidade ou quebrados. Organize seu quarto, a cozinha, o home office. Recicle móveis antigos. Renove paredes e componha com muitas plantas e acessórios que tragam comodidade, como almofadas, mantas e tapetes. Faça do seu espaço o lugar ideal para se hospedar!

Hospedagem no Chile (foto: Airbnb)

Hospedagem na Guatemala (foto: Airbnb)

Estados Unidos 1

Estados Unidos 2

Estados Unidos 3

Estados Unidos 4

Estados Unidos 5