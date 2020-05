Não há como negar que após quase dois meses desde o isolamento social, novos hábitos foram adquiridos dentro de casa. Enquanto uns aprenderam a cozinhar, outros passaram a cuidar de plantas, meditar, trabalhar remotamente ou acompanhar os filhos nas aulas online…

Esses costumes poderão ou não ser incorporados em sua rotina após o fim da quarentena, mas um exercício que será considerado com toda certeza, no entanto, diz respeito à higienização. Se anteriormente ao isolamento, costumávamos deixar para lavar as mãos somente antes das refeições ou tirar os sapatos na porta apenas quando estavam sujos, agora o processo passará a ser automático na chegada em casa. Seguem, então, algumas dicas para facilitar esse processo de “limpeza” para o dia a dia.

Tire os sapatos ao entrar em casa

Hábito milenar nos países orientais – no Japão, algumas residências possuem, inclusive, um patamar para acomodar os sapatos na entrada da casa -, já está sendo replicado por aqui. Deixar um cesto com chinelos – aqueles de hotéis são super indicados -, não só para os moradores, como também para as visitas, minimiza a proliferação de vírus e bactérias pelos cômodos. Lembre-se de lavar os chinelos periodicamente.

Deixe chaves e carteira na entrada

Uma caixa de entrada pendurada na parede, atrás da porta ou sobre uma mesinha para acomodar chaves e carteira, em vez de largá-los na mesa de jantar, bancada ou no criado-mudo, aumenta a proteção contra germes e ainda facilita a vida dos “esquecidos” na hora de sair. A bolsa e as mochilas também podem ficar em um mancebo ou gancho. Evite colocá-las no quarto, pois, até chegar lá, já foram apoiadas em vários outros lugares, inclusive, no chão do carro.

Disponibilize toalhinhas no lavabo

Sempre achei um charme montar uma bandeja com toalhinhas no lavabo. O momento é mais que oportuno para deixá-las enroladinhas sobre a bancada e um cesto por perto para separar as toalhas usadas. Assim, ninguém correrá o risco de enxugar mãos limpas em peças sujas. A dica vale especialmente para quando houver festas ou confraternizações em casa.

Crie setores de organização para facilitar a limpeza

A limpeza deverá ser feita com mais rigor e periodicidade, então, que tal deixar tudo organizado em caixas, penduradores e nichos para não perder tempo catando ou arrumando? Itens jogados ou largados pelo chão acumulam pó e acabam se tornando obstáculos para a limpeza e incentivadores da preguiça.