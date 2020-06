Escutei de uma amiga que nunca mais moraria em um apartamento onde não bate sol. Essa prioridade passou ao topo da sua lista de exigências na futura busca por um imóvel após passar três meses confinada em um apê cuja luz natural só se via da janela para fora.

Boa localização, metragem adequada, condomínio e/ou aluguel que caiba no bolso. Esses são alguns critérios básicos na busca pelo imóvel ideal, seja para alugar ou comprar. Durante o isolamento, no entanto, resgatamos hábitos abandonados pela correria do dia a dia e passamos, de fato, a habitar nossos lares. Diante disso, do que você tem sentido mais falta durante esse período? Ele será um motivador importante na busca por outro imóvel quando você decidir se mudar?

Incidência de luz solar e ventilação desempenham um papel importante quando estamos entre quatro paredes, mas enumerei outros elementos que também fazem uma diferença tremenda em tempos de isolamento social. Por outro lado, o tipo de iluminação tem uma relação direta com nosso conforto. Faça um teste: com as janelas fechadas, acenda todas as luzes do imóvel – se ele for usado, claro – para verificar se será necessário algum tipo de intervenção.

As luzes indiretas são próprias para salas de estar e de TV, enquanto as diretas são ótimas para mesas de jantar e bancadas de cozinha e banheiros. Já se o imóvel estiver na planta, considere contratar um projeto de luminotécnica. os ambientes integrados – como cozinha americana ou varanda gourmet ligada à sala de estar – facilitam o convívio e dão maior sensação de proximidade e aconchego.

Área externa ou de lazer, como as oferecidas pelos apartamentos do tipo garden – aqueles que se situam no primeiro andar do prédio – ou um parquinho infantil são uma válvula de escape. Atém disso, acabam se tornando um ponto estratégico para gastar a energia das crianças ou simplesmente para relaxar.

Considere também o tipo de piso: há alguns modelos de porcelanato que passam aquela sensação de estarem sujos o tempo todo e demandam limpeza com mais frequência. Pense nessa questão no momento da mudança para não virar um escravo da faxina.