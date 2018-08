Se o projeto de renovar a casa enfim sairá do papel, saiba que esta é a melhor época para agradar a sua residência – e também o bolso. Diversas lojas de decoração entram em liquidação de até 70% – algumas delas deverão ir até o mês que vem com preços reduzidos. As oportunidades valem a pena; basta apenas dar atenção a alguns detalhes antes de sair às compras.

A primeira delas é fazer uma lista do que será necessário comprar. Os preços mais baixos podem induzir a compras desnecessárias, portanto, para não gastar por impulso, liste os itens de cada cômodo – e a quantidade – do que deseja adquirir. Vale colocar móveis, enxoval, luminárias (não se esqueça das lâmpadas), plantas, itens de cozinha e banheiro, papel de parede, quadros, além de revestimentos de parede e chão.

Depois de tudo anotado, se for em busca de móveis, tire as medidas do local e considere as cores, estampas e texturas do que já está no ambiente. Para que nenhum detalhe escape da memória, fotografe, assim, fica mais fácil de coordenar a proposta que está em mente. Caso seja entregue posteriormente, confirme o prazo e se virá montado.

Observe o produto que está comprando. Algumas lojas reduzem consideravelmente os valores, mas as peças podem estar com pequenos defeitos. Se for algo irrelevante e que não vá aparecer com destaque, vale a pena a aquisição, lembrando apenas que não é possível fazer a troca depois. Já consegui reduções de até 90% em situações como esta.

As promoções, normalmente, oferecem menos opções de variedade. Considere alternativas de forma flexível, com mais de um modelo de produto que agrada. Decoração não precisa seguir uma regra fixa e nem combinar tudo como casa de boneca. Além das grandes lojas de mobiliário, vale a pena garimpar em estabelecimentos menores, que podem oferecer produtos mais exclusivos a um bom preço.