Uma das tarefas mais difíceis no acompanhamento de obra é cumprir as etapas da reforma, conciliando toda a cadeia logística de entregas e instalações. Isso porque este trabalho envolve diversos fornecedores que, por sua vez, possuem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. E apenas um atraso pode comprometer todo o processo.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Como, então, minimizar os problemas que podem surgir e aumentar a dor de cabeça durante a sonhada transformação do lar? A forma mais simples e prática é fazer uma planilha com, ao menos, os itens principais, como serviço, material, fornecedor, preço, pagamento e prazo de entrega.

É sempre bom entrar em contato para confirmar o pedido cerca de três dias antes do prazo prometido, assim, caso haja algum imprevisto, ainda dá tempo de remarcar a próxima etapa. Exemplo: cancelar a colocação das luminárias caso o pintor ainda não tenha terminado a pintura do teto.

O ideal é receber as compras pessoalmente, mas, se não for possível, lembre-se sempre de conferir o produto o mais rapidamente possível para evitar surpresas desagradáveis como peças quebradas ou com mau funcionamento percebidos tempos depois. Não há como descobrir, neste caso, se já vieram dessa forma ou se houve algum incidente no percurso.

Manter conversas via WhatsApp e e-mails até o término do serviço também é uma forma de garantir o que foi prometido e não tenha sido descrito em contrato. Dependendo do tempo de execução e da quantidade de detalhes, é fácil se perder em meio a muitas informações.

Reformar ou repaginar ambientes exige tempo, disposição e muita paciência. Investir em algo cujo resultado muitas vezes só aparece a longo prazo, na maior parte das vezes, é estressante. Por isso, organização e acompanhamento são primordiais para que haja menos imprevistos possíveis.