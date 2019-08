Atraso, peça com defeito, desconto que vale a pena, mas em cor e tamanho diferentes do esperado… Ao comprar um produto, o cliente pode ter à disposição peças de mostruário, as de estoque e as que são pedidas por encomenda. Como avaliar qual delas é a melhor opção?

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Os itens de mostruário podem ter defeito, mas às vezes são tão imperceptíveis que a redução de preço vale a pena. Verifique se sua utilização está em boas condições e as medidas, já que às vezes se trata do modelo desejado, porém, com outras dimensões. Por último, analise se o acabamento (material, cor e textura) agrada. Tente negociar o valor novamente, pois, em muitos casos, o estabelecimento prefere vender por menos a ficar com o item.

As peças de estoque possuem mais variedade de oferta e devem estar em perfeitas condições de apresentação e uso, além, é claro, da vantagem de levar para casa na mesma hora da compra. Consulte se a peça sairá montada do local ou se será preciso contratar alguém para fazer isso posteriormente.

As que são pedidas por encomenda, por sua vez, normalmente seguem um processo diferenciado de fabricação e, por isso, podem atrasar. Alguns materiais também encarecem o produto pois serão usados exclusivamente para aquela peça. Um sofá por encomenda, por exemplo, passa por processo diferente de produção de modelos com saída recorrente ou em estoque. Isso porque o fornecedor do tecido pode não ser o mesmo ou a pessoa que fabricará a montagem da estrutura precisa ter outro tipo de treinamento ou, ainda, é necessária uma máquina especial para sua fabricação.

Para definir qual é a que mais compensa, faça uma avaliação do orçamento, da necessidade e da importância da peça. As de mostruário podem agradar de forma inesperada e ainda serem mais em conta. As de estoque na maior parte das vezes correspondem exatamente ao que você procurava. As de encomenda, por sua vez, podem sair mais caro e demorar, mas trazem consigo exclusividade.