Primeiro mês do ano já foi embora… Se você ainda não se planejou para reformar sua casa ou arrumar aquele cômodo que ficou como promessa de 2021, ainda dá tempo! Antes de considerar investimentos e contratar mão de obra, no entanto, falarei no post de hoje sobre uma etapa pouco conhecida no projeto de design de interiores.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Moodboard: o que é, qual sua função e como fazer? O moodboard nada mais é que um brainstorming, ou seja, um agrupamento de ideias em torno de um assunto. Assim como é um artifício recorrente entre aqueles que trabalham com marketing, comunicação e publicidade, também é o ponto de partida para designers de interiores e arquitetos para desenhar uma transformação.

Passado o briefing inicial, em que são detalhados as demandas e os hábitos do cliente, o profissional começa a materializar no papel o conceito que vai nortear o futuro projeto. Vou usar como exemplo o casal “Lapa”, clientes que estão reformando um sobrado inteiro na zona Oeste de São Paulo.

Depois de um longo bate-papo e de uma análise sobre a forma como o casal se comporta, reuni as seguintes informações: tem pet, são budistas, trabalham com tecnologia, são caseiros e reservados. Parece pouco, mas a partir daí, já consigo traçar um desenho que reuna gostos e necessidades personalizadas: aumentei as aberturas de entrada de luz natural por meio de portas de vidro, setorizei o local de trabalho, já que passam muito tempo em frente ao computador, em um cômodo no quintal, optei por clores claras que remetem ao nascer do sol e inclui algumas texturas que tenham ligação com a cultura oriental.

Claro que você não vai fazer uma prancha de forma profissional, mas uma montagem de fotos já é um bom começo. Ela não precisa fazer referência apenas ao design de interiores, arquitetura e decoração. Construa seu moodboard com fotos de algum período da sua vida que traga boas lembranças, moda, esportes, comida, hobbies e, junto disso, móveis, cores, texturas e materiais.

A primeira versão parecerá bem bagunçada. Olhe durante um ou dois dias e faça uma triagem. A partir daí, você já começa a ter ideia do que agrada, se está poluído ou clean demais. Importante é digerir e entender o porquê de cada escolha. Depois de pronto, você vai perceber que muito do que está ali é um reflexo de você mesmo e esta extensão será projetada na sua casa.