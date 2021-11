Minha primeira visita em uma casa ou apartamento com mais de 30 anos de construção acaba se tornando uma viagem no tempo. Quantos itens deixaram de existir ou passaram por releituras ao longo dessas décadas e hoje já podem até serem considerados itens de museu…

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Acredito, no entanto, que nenhum ambiente tenha sofrido tanta transformação quanto o banheiro. Bidê, box de acrílico, boiler para aquecimento da água, porta-shampoo, armário de espelho e até carpete eram elementos comuns naquela época.

Como é possível modernizar um banheiro antigo com mudanças que vão além da troca ou manutenção do piso e do revestimento? Alguns detalhes podem te ajudar a repaginar esse cômodo tão importante da casa. Vamos a eles.

Nicho

Os nichos são uma ótima solução para ganhar espaço e praticidade para acomodar shampoo, cremes e sabonete. A superfície pode trazer o mesmo revestimento da parede ou do piso, com ou sem borda. É preciso ficar atento, no entanto, à espessura da parede e se passa alguma tubulação onde será instalado. Normalmente, os nichos têm de 8 a 10 cm de profundidade e 40 cm de altura. Em relação à largura, podem ir de uma parede a outra para dar mais amplitude à área do chuveiro.

Box do chão ao teto

Essa solução só funciona para os banheiros que possuem janela na área interna do box para liberação do vapor. Como fogem do padrão na altura, é preciso avaliar se as folhas de vidro cabem no elevador ou fazem a volta na escada para serem transportadas sem problemas. Além de não deixar passar vapor para o lado de fora do banheiro e, consequentemente, não embaçar o espelho, esse tipo de box promove uma sensação de alongamento no ambiente.

Ralo oculto ou linear

Este tipo de ralo passa despercebido na área do box. Para fazer sua instalação, no entanto, pode ser preciso ter de mexer na tubulação do vizinho de baixo ou ter de fazer uma nova caída para a água. No caso do ralo oculto, a superfície de cima recebe mesmo piso que o restante do box, por isso, ele acaba ficando “invisível”.

Perfil metálico

Soleiras e baguetes são aqueles faixas de pedra ou de porcelanato que delimitam os vãos de passagem. As soleiras são da espessura da parede, enquanto as baguetes têm a mesma medida da porta. Tanto uma como outra podem ser substituídas por perfis metálicos, mais finos e elegantes que, além de fazer esta mudança de transição de piso, também passam a ser um elemento decorativo. Os pisos, no entanto, devem estar nivelados para receber o perfil.