Na semana passada, relatei sobre a venda da minha casa no blog. Construída na década de 50, abrigou uma lista enorme de inquilinos, um restaurante delivery e um buffet até chegar às nossas mãos. Por conta disso, fizemos uma grande reforma que durou quase um ano.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. SIGA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Da reforma foram mantidas apenas as duas paredes laterais – e só porque são geminadas. E, apesar de tamanha transformação, a principal questão levantada pelos interessados durante as visitas com o corretor era sobre a segurança de morar em casa de rua. Se você pensa em morar em uma, vou relatar um pouco da minha experiência como moradora.

Confesso que no primeiro mês qualquer movimentação externa tirava meu sono. Mas o fato de ser uma rua silenciosa com guarita 24 horas, vizinhos reservados, porém, atentos e amistosos, e com uma fachada que não revela o interior, ganhei confiança para criar meus filhos nela.

Apesar do crescimento vertical frenético pelo qual está passando a cidade de São Paulo, um levantamento feito pela DataZAP no início do ano passado aponta que o interesse por casas aumentou de 38% para 45% em relação ao estudo anterior, de junho de 2020, elaborado antes do isolamento social provocado pela pandemia. De fato, anunciei minha casa oito meses atrás (dois anos antes da entrega da futura morada) com medo de que ela ficasse “empacada”. Foram mais de 70 visitas e quatro propostas no período.

“As casas de rua, que eram produtos difíceis, com baixa liquidez, tiveram o volume de vendas aumentado. E deve crescer, inclusive por conta da mobilização das associações de bairro, que buscam implantar sistemas de segurança e organização dos bairros”, explica Marcello Romero, CEO da Bossa Nova Sotheby’s International Realty.

Acho importante, durante a busca, dar preferência a ruas residenciais, que permitam ouvir ruídos a uma certa distância – o latido insistente de cachorros é um indicador de que tem gente estranha passando por ali – e com guaritas. Analise a vizinhança e, se possível, descubra há quanto tempo os moradores estão no local – muitas placas de “vende-se”ou “aluga-se” pode ser um indício de que a região não vai bem.

Durante 12 anos, nunca tive qualquer incidente relacionado à segurança. Assim como quem mora em prédio, tomo precauções como observar o entorno na hora de sair e de entrar na garagem, evito varrer a calçada quando o guarita não está por perto e instalei lâmpadas inteligentes na garagem que podem ser acionadas antes de eu chegar ou que criam “cenas” de que há alguém em casa.

Minha experiência em mais de uma década em que fiquei em uma casa de rua foi positiva. Mais que isso, meus filhos levarão na memória as vantagens de terem passado a primeira infância nela. E já sabem que, no final da adolescência deles, voltarei a morar em uma.

NOVIDADES NO CIRCUITO

Casa Mollde + Conteúdo_ – na sexta (19), a Casa Mollde, mostra permanente de decoração e arte sob o comando de Ale Olivastro, Newton Lima e Victor Leite, abriu as portas para a segunda edição da Semana de Arte, Design E +.

Até sexta (26), a CM + C_ promoverá collabs entre artistas e marcas parceiras do evento, traduzidas em instalações cuidadosamente integradas aos ambientes do casarão sediado no Jardim Paulistano – que também abriga o restaurante Fuê. Infos: @casamollde

Doimo Brasil – nesta sexta (26), a arquiteta e designer Roberta Banqueri apresentará a primeira coleção assinada da Doimo Brasil numa repaginada mansão nos Jardins que abriga o show room da joint venture ítalo-brasileira do segmento moveleiro.