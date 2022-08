Os jardins verticais deixaram de ser tendência na decoração e passaram a ser incorporados como elemento de bem-estar nos empreendimentos e interiores. Além de compor o visual de um ambiente, eles também trazem benefícios para saúde, conforto térmico e acústico, além de melhorar a qualidade do ar e produtividade de quem está no espaço.

Para ter um jardim vertical vivo em casa ou no escritório, porém, é preciso manutenção, portanto, tenha em mente que precisará se dedicar a ele ou ter algum mecanismo que controle os cuidados diários para que permaneça saudável e atraente. Uns anos atrás, eu mesma não dei conta de manter um em casa por falta de rotina. Naquela época, a irrigação automatizada ainda não era acessível e as plantas acabaram secando. Além desse cuidado primordial, também é preciso repor os nutrientes, fazer o controle de pragas e poda/limpeza da vegetação.

Espécies de plantas adequadas de acordo com a luminosidade do local e ventilação natural são os principais critérios para projetar o jardim. Ou seja, de nada adianta você comprar uma lista de plantas indicadas por um influencer porque achou bonito se o ambiente em que elas ficarão não for adequado. O mesmo vale para fatores como vento ou umidade – lembre-se de que planta não gosta de fazer sauna com o vapor do chuveiro.

No que diz respeito à questão estrutural, Bruno Watanabe, da Vertical Garden, explica que é sempre recomendado impermeabilizar a parede que vai receber o jardim para evitar umidade e presença de mofo. Também é necessário um ponto de água caso a irrigação e adubação sejam automatizadas. Bruno também destaca que, em caso de locais fechados, o mais adequado é um jardim vertical preservado, artificial ou de moss (musgo de origem escandinava instalado em placas), já que não precisam de iluminação e água.

Fazer uma paginação diferente para o jardim, usar vasos ou cachepôs, mesclar espécies e compor com uma iluminação que dê destaque às plantas cria um efeito incrível em qualquer ambiente.