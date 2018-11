É unânime. Não há um cliente com o qual eu converse que não passe horas olhando e salvando imagens de ambientes decorados das redes sociais. Realmente, é um vício, mas, em alguns casos, são tantas informações em conjunto que podem mais atrapalhar que ajudar. Além disso, as fotos trabalhadas nada mais são que as imagens que vemos nas capas de revistas, ou seja, muitas vezes não se adaptam à nossa rotina ou, principalmente, ao nosso bolso.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Eu, particularmente, tenho um hábito que vai além de analisar imagens das redes sociais. Busco inspiração nos lugares mais corriqueiros e nos mais inusitados. É uma forma de entender o ambiente e também avaliar um móvel ou um acessório.

Dois ótimos lugares para buscar referências são hotéis e restaurantes. Observe a decoração e de que forma o mobiliário e a iluminação são utilizados. Veja se, de alguma forma, você pode aplicar ao seu ambiente. Neste caso, é possível testar o material e o conforto.

Em lojas, seja de decoração ou de roupas, gosto de ir ao banheiro também. Acabou virando uma mania. Muitas vezes, são pequenos e trazem soluções ótimas para quem quer mudar o lavabo, por exemplo.

Olhar, namorar e salvar imagens das redes sociais é um passatempo delicioso, mas muitas vezes sua aplicação está fora da realidade. Avaliar ambientes do nosso dia a dia pode ser algo surpreendente e trazer soluções mais reais.