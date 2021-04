Pensar fora da caixa é um das principais maneiras de conseguir um resultado inédito em um projeto de decoração. E, para isso, precisamos nos livrar de convenções. Veja algumas ideias que rendem uma boa composição.

(ANELISA LOPES ESCREVE SEMPRE ÀS TERÇAS. ACOMPANHE SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Áreas molhadas – o papel de parede sempre foi um artifício indicado para salas e quartos e, com sua popularização, ganhou espaço nos lavabos. Derivado dessa ideia de revestimento, o adesivo vinílico permite transformar as áreas molhadas da casa, como banheiros e área de serviço, com pouco investimento e sem quebra-quebra.

Revestimento cerâmico – falando em revestimento – mas, dessa vez, com um pouco mais de planejamento -, a grande oferta de opções para o chão podem se estender para as paredes. E por que não apostar em revestimento cerâmico nos quartos e salas, criando unidade e ampliando cômodos?

Plantas na cozinha – a ideia de ter plantas na casa não precisa se restringir às varandas ou salas. As cozinhas ganham um charme extra com grandes vasos e plantas pendentes. Vá além da hortinha e preencha sua cozinha com muito verde.

Pintura no teto – se você acha que usar cor nas paredes pode enjoar, que tal eleger uma tonalidade diferente para o teto? A área é um pouco mais trabalhosa para se pintar, mas garante um resultado incrível e pode ser o ponto de partida para as cores do restante do cômodo.