Quando visito a casa de um cliente, percebo que grande parte deles recorre às soluções mais óbvias – mas nem sempre as mais funcionais ou amigáveis para o bolso – para mobiliar sua casa. Seja por medo de errar ou por acreditar que o vendedor tenha mais noção que ele, muitos acabam comprando soluções que deixam o espaço sem personalidade e, muitas vezes, todo o processo acaba em frustração. Por isso, escolhi alguns itens que vejo com bastante recorrência nas residências e mostro os prós e contras de optar por eles.

Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @anelisalopes)

Sofá retrátil

Sofá grande não é sinônimo de conforto. Essa característica tem a ver com a densidade da espuma e com o formato do sofá. O fato de poder esticar as pernas é uma vantagem desse modelo, mas de que adianta esticar as pernas se ninguém consegue passar em frente ao móvel quando ele está aberto? Se a ideia é assistir à televisão deitado, não e mais confortável colocar a TV no quarto e, assim, ter liberdade de escolher um sofá mais adequado para a sala de estar?

Painel para TV

Essa solução surgiu como uma alternativa para esconder a fiação na parte de trás da televisão. Se você ainda está na fase de obra, é possível colocar tomadas atrás do aparelho, evitando, assim, a necessidade de ter de colocar um painel posteriormente. Caso contrário, que tal dar mais serventia ao painel, então, com nichos laterais ou prateleiras na parte de cima? Assim, você ganha funcionalidade no espaço.

Adesivo para azulejo

Recurso rápido e prático para mudar a aparência do revestimento da cozinha, área de serviço ou do banheiro, os adesivos de azulejo acabam se decolando da superfície com o tempo. E a preguiça de tirar tudo, retirar a cola e colocar outro? No fim, acabam empobrecendo o ambiente e ainda dando aspecto de sujo quando descolam as pontas. Se optar por esta solução, indico as áreas que não possuem contato direto com água, como pias de cozinha e banheiro ou perto do tanque, pois a água e a umidade acabam danificando o material.

Guarda-roupa embutido

Contratar marcenaria para fazer os armários embutidos é uma das primeiras iniciativas tomada por quem está na casa nova. Mas será que em todos os casos é a solução mais indicada? Você pode optar por armários prontos ou ainda usar a criatividade para criar um, com nichos e prateleiras diferentes. Que tal ainda resgatar alguma relíquia que esteja esquecida na casa de algum parente e reformá-lo?