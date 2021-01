Pela primeira vez em anos, passei as festas de final de ano sem aquele alvoroço, correria e sensação de atropelo. Foi um Natal e uma passagem de ano bem diferente das demais: íntima, reservada, mas tranquila. Pelo que vi nas redes sociais, a cena se repetiu em muitas casas.

(ANELISA LOPES ESCREVE SEMPRE ÀS TERÇAS. ACOMPANHE SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Fazia tempo também que não recebia os familiares mais próximos. Como era costume ter muita gente, normalmente íamos para um hotel. E na hora de arrumar a mesa por aqui, me lembrei de como tenho prazer em decorar a casa para receber. Agora ficou até mais fácil, já que o número de convidados não excede os lugares da mesa (ufa)! Aqui vão, então, algumas dicas práticas para receber em casa.

Defina o conceito que vai seguir a partir da louça disponível: monocromático, romântico, tropical, minimalista… É possível mesclar dois jogos de louça caso uma não seja suficiente – às vezes fica até mais bonito. Escolha se vai colocar toalha de mesa (passe a ferro para tirar as dobras), sousplat ou jogo americano, e guardanapos de pano ou papel. Agora é a hora de tirar todos os equipamentos do armário. Você vai se surpreender com objetos que tinha e nem se lembrava: pratos, travessas, talheres, bandejas, copos e afins. Se não for o caso, peça emprestado ou alugue.

O segundo passo consiste em uma bela arrumação do mobiliário (da casa toda!) e dos adornos: tire as roupas do varal, coloque as almofadas no lugar, arrume as cortinas, estique os tapetes e dê uma geral na cozinha: você vai precisar de espaço. Espalhe os petiscos nas mesas de apoio para não causar tumulto na área principal dos pratos; porta-copos e guardanapos também entram nesse processo para você não descobrir no dia seguinte que suas almofadas e mesas estão manchados. Decore com flores ou folhagens: não só a mesa como o restante da casa, como o lavabo. Faz muita diferença no resultado final.

Separe as bebidas (defina se vai servir álcool e qual opção será para a escolha dos copos) em um recipiente para facilitar a vida dos convidados e o abre e fecha da geladeira. Lembre-se de ter gelo de sobra e de também deixá-lo disponível em um baldinho. Guardanapos de pano ao lado das bebidas para servir é imprescindível para evitar a molhadeira. Se houver crianças pequenas entre os convidados – no meu caso, já e metade do público alvo – deixe os pratinhos separados com a refeição já montada, assim, eles comem antes e podem brincar sem preocupações. Não se esqueça dos objetos delicados: direto para o armário.

Separe dois grandes sacos de lixo: um para orgânico e outro para reciclável. Isso vai facilitar a limpeza depois que todos comerem. Se a louça for ficar para o dia seguinte, deixe as taças de vinho com um pouco de água para que o resto da bebida não grude no fundo.

Assim como cuidar da casa reflete no bem-estar do morador, uma mesa bem posta com certeza deixará seus convidados à vontade para voltar. Gentileza gera gentileza. Feliz 2021!