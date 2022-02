Nas últimas duas semanas, visitei as principais feiras de decoração e mobiliário que acontecem em São Paulo e são direcionadas a lojistas e profissionais da área. Abimad, Decorlab e ABCasa – a Home, Gift & Têxtil começa amanhã (16) – mantiveram suas apostas em cenários recheados de elementos naturais e orgânicos, sobre fundo de tons terrosos, mas também com a volta do cinza e do branco.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Não percebi nada inédito em relação aos eventos de decoração que visitei no último ano. O que tem ficado perceptível, no entanto, é que o mobiliário externo tem conversado de igual para igual com o interno muito em razão da fuga urbana para o campo e para a praia em razão do isolamento social. As pessoas têm recebido com mais frequência e querem usufruir todas as áreas disponíveis.

Se antes havia uma separação desses ambientes, percebida pelos modelos e materiais do mobiliário usado na parte de fora da casa, esta divisão está muito mais sutil. Comumente fabricados em ratan, corda náutica e madeira, ficaram mais elegantes com a escolha de materiais tipicamente indoor, como couro, linho e metal. A ideia é não ter mais fronteiras para acolher os convidados em casa.

O segmento de mesa posta mostrou força em vários estandes, dando seguimento a este conceito do “receber” com combinações tradicionais e um pouco de alegria sofisticada. Mesas laterais, carrinhos de bar e pufes são outros agregados que funcionam como coringas em pequenas celebrações e pipocaram entre os fornecedores.

Os elementos naturais, como palha e linho, e os handmade, representados em massa pela cerâmica, consolidam uma tendência já mostrada no ano passado, assim como os móveis e espelhos com formas orgânicas. Por fim, serralheria com metal dourado e preto faz um contraponto a estes tons neutros.