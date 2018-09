A Expo Revestir, evento que anualmente reúne as principais marcas de cerâmicas, louças sanitárias, metais para cozinha e banheiro, madeiras e laminados para mostrar as tendências neste segmento, aconteceu em sua 16 edição na semana passada, em São Paulo. Enquanto no ano passado, o ponto alto ficou por conta dos tons metalizados, como prata fosco, dourado e cobre, neste ano, a feira destacou muitos elementos naturais, como pedras de diversos tipos, cores e acabamento, além da madeira, que também já tinha tido um papel importante em 2017.

Entre as novidades, porcelanato que imita pedra, além de cerâmica que faz as vezes de madeira, em seus diversos tipos e texturas, chamaram a atenção em quase todos os estantes de pisos e revestimentos. O porcelanato também virou matéria-prima para a fabricação de alguns móveis presentes no evento. Entre as pedras naturais, encontradas em forma bruta ou lapidação fosca e brilhante, além das opções tradicionais, o basalto deu o ar da graça.

Uma tendência que vale a pena destacar é a expansão de revestimentos, como azulejo e porcelanato, para outros ambientes da casa, como quartos e salas, além dos banheiros e das cozinhas. Dois estandes ambientaram um dormitório com cabeceira de azulejo. Parece estranho, mas o efeito é bem bacana, apesar de o conforto ser um pouco duvidável. Os ambientes molhados, por sua vez (cozinha, área de serviço e banheiro) se mostraram mais sofisticados que nunca, com explosão de cores nas cubas e desenhos personalizados para os metais.

Apesar das muitas variações de rosa, as tonalidades de cinza dominaram a feira. O tijolinho, comumente encontrado em tons de terra e branco, conquistou a cor neutra, consequência do uso recorrente do concreto nos projetos, e deverá marcar presença com força nas lojas. Os elementos vazados, assim como os cobogós, vieram com força, em grandes peças de concreto, o que proporciona um ar de contemporaneidade.