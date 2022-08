Depois de 12 anos morando em uma casa de rua, decidimos mudar para um apartamento para oferecer mais lazer e sociabilidade para as crianças. Nossa futura morada, no entanto, ficará pronta somente em 2024 e, até lá, optamos por alugar um apartamento no bairro onde vamos morar.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. SIGA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

A Chácara Klabin é um bairro relativamente novo, separado em terrenos pela família Klabin 50 anos atrás. Antes do processo de verticalização – iniciado nos anos 90 – ali estava sediada uma das maiores favelas do País. Por meio de loteamento, o local passou a incorporar imóveis de alto padrão e se tornou, majoritariamente, um bairro residencial.

Esses fatores tornaram a busca pelo imóvel alugado um pouso mais complicada, já que as opções se enquadravam em três grupos: apartamentos reformados com mais de 250 m2 e aluguel que passa dos R$ 15 mil mensais, unidades com áreas medianas, porém com mobiliário com mais de 30 anos que cheira a mofo e lazer mal conservado, ou estúdios de 30 m2 que fazem parte da nova ofensiva imobiliária na região em razão da estação de metrô existente no bairro.

Aliado a estes fatores externos, vamos ao que interessa… Como designer de interiores, avalio alguns aspectos que muitas vezes não é levado em consideração pelos futuros inquilinos: receptividade dos funcionários (tanto do prédio como da imobiliária em apresentar o imóvel), layout recortado da planta e oferta de luz natural no ambiente.

Aprovados estes três critérios, você já elimina alguns problemas, como mau relacionamento com a administração do prédio, dificuldade em mobiliar e questões com paredes mofadas, má ventilação e secagem de roupas. Acredite que eles podem fazer da sua experiência de morar um pesadelo.

Outros fatores também me fizeram desistir… Pode parecer pouco, mas uma mão de tinta branca nas paredes tem o poder de mudar e “limpar” os cômodos. Visitei diversos apartamentos com potencial, mas que pareciam um circo, tamanha a mistura de cores, texturas e papel de parede pelos cômodos.

Pastilhas, seja de vidro ou resina, deveriam ser proibidas em áreas molhadas, como banheiros e cozinhas, principalmente as famosas faixas decorativas. Além de datar um projeto, o rejunte encarde e as sucessivas tentativas de limpá-lo podem fazer com que as peças comecem a descolar.

A não ser que você mude a decoração do seu imóvel a cada cinco anos, evite modismos. Nos anos 90, móveis planejados com quinas, circulares, vidros fumê, encaixados em sancas ou com spots internos eram o must. Hoje parecem resquício de que ali funcionava uma boate. Prefira uma base neutra, como branco, cinza ou amadeirado para compor com móveis soltos e itens de decoração do seu gosto, que possam ser trocados com mais facilidade.

A minha saga continua. Assim que encontrar algo ideal para nossa morada para os próximos dois anos, continuo com o processo de personalização. Não deixe de ver no meu perfil do insta.

NOVIDADES NO CIRCUITO

Clami – Nesta terça (16), a Clami vai abrir uma nova loja na alameda Gabriel Monteiro da Silva. O número 1.572 de um dos principais circuitos paulistanos de décor será o quarto endereço da marca, fundada em 1969, em uma casa na rua Teodoro Sampaio.

Casa Valli – Amanhã (17), será a vez da apresentação da Casa Valli, que promete oferecer produtos e serviços dedicados à cama/mesa/banho, decoração e utilidades por meio de experiências sensoriais e atendimento personalizado. Disponível tanto no online como no ambiente físico, a Casa Valli também estará presente em outras cidades do Brasil.