Passados 15 dias após o anúncio de fechamento dos estabelecimentos comerciais que não sejam de primeira necessidade no Estado de São Paulo – e com previsão de mais duas semanas de quarentena -, o comércio eletrônico tem sido a solução para adquirir não só itens básicos, mas também móveis, eletrodomésticos ou itens de decoração para a casa.

Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @anelisalopes)

Mas até que ponto este tipo de consumo pode acabar virando uma dor de cabeça? O primeiro ponto a considerar é a exigência real da compra: estou comprando porque preciso ou por um impulso por estar isolado? Se a compra for realmente necessária – e você sentir segurança em não precisar fazer uma avaliação presencial do produto – , valem algumas dicas antes de efetuar a compra.

Verifique a reputação do estabelecimento em sites de reclamações e até no PROCON, já que nem todas as lojas estão preparadas para uma alta demanda de pedidos e existe a possibilidade de atrasos e substituição de produtos por conta da quantidade de oferta nos estoques. Se possível, entre em contato com a loja para confirmar a disponibilidade do produto desejado.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Maurício Salvador, a entidade se preocupa com o fechamento de centros de distribuição e a proibição da circulação de entregadores nas cidades. Assim, as lojas virtuais teriam de operar em regime de emergência, fazendo entregas somente de bens de consumo de primeira necessidade.

Em segundo lugar, verifique todas as dimensões do produto e como será feita a entrega. Se for um móvel, vem montado ou precisaria de montagem especializada? Cabe no elevador ou seria necessário alguém para carregá-lo pela escada? Não se esqueça de fazer a higienização com álcool assim que o item chegar, pois, no trajeto, foi manipulado por várias pessoas.

Fique atento à descrição do produto, como, por exemplo, cor, tecido, densidade da espuma, tipo de madeira, entre outros, e às avaliações de outros compradores, já que as fotos podem ser muito diferentes do produto real. Desconfie de valores muito abaixo do mercado.

Por último, lembre-se de ter as ferramentas e acessórios necessários para a instalação da encomenda, como furadeira, parafusos e buchas ou extensões de tomadas para poder fazer sua instalação sem atraso.