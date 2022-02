Talvez meu gosto por bater perna em loja de móveis e artigos para decoração venha da infância. Era um passeio recorrente com minha mãe aos sábados: experimentava as camas, pulava pelos sofás, mas não podia chegar perto da área de vidros. Naquela época, as opções se limitavam às grandes lojas de departamento como Mappin e Sears, além da Teodoro Sampaio e do Lar Center.

Hoje, confesso que em alguns casos, acabo me rendendo às compras on-line pela facilidade e variedade de oferta e preços. Mas nada substitui a experiência presencial para quem gosta do assunto – e haja distritos de design para “consumir” decoração em SP atualmente. Na semana passada, postei sobre as tendências mostradas nas feiras de decoração. Neste post, vou listar os bairros onde você encontra do mais barato ao mais caro para decorar a casa.

PARI/BRÁS

De fitas de led, passando por papel de parede a plantas artificiais, o Pari/Brás oferece uma infinidade de lojas para quem tem um orçamento enxuto para decorar e rechear a casa com utilidades domésticas. O acesso pode ser feito pela estação Armênia do metrô (mas também há diversos estacionamentos). É preciso ter paciência – e foco para não estourar o limite do cartão – para encontrar produtos de qualidade entre tantos artigos vindos da China.

Algumas lojas das ruas Itaqui e avenida Vautier também possibilitam a compra por atacado acima de determinado valor, o que compensa bastante em algumas épocas do ano, como Natal e Páscoa – a rede Duchapéu é uma delas. A rua Thiers, por sua vez, oferece itens para restaurantes e cozinha, como a Palácio Utilidades. Reserve o primeiro horário da manhã para fazer o tour por lá, pois muitos compradores do interior e outros Estados também buscam as melhores ofertas neste centro comercial.

LAR CENTER

O Shopping Lar Center, localizado no complexo Cidade Center Norte, na Vila Guilherme, foi o primeiro shopping de decoração de São Paulo, inaugurado em 1987. Com três andares e centenas de lojas que vão de móveis a eletroeletrônicos, também conta com cinemas, restaurantes, uma loja esportiva e um home center no estacionamento.

PINHEIROS

A rua Teodoro Sampaio começa na avenida doutor Arnaldo na e termina na Fernão Dias e é uma boa opção para quem gosta de loja de rua. Elas surgiram na década de 50, e as de móveis estão concentradas no trecho entre a Henrique Schaumann e a Fradique Coutinho. Muitas delas permitem uma boa negociação dependendo do valor da compra e a forma de pagamento. Fique atento apenas aos prazos de entrega. Para os mais animados também é possível estender o passeio para a paralela Cardeal Arcoverde e Benedito Calixto, famosas pelos móveis e itens vintage e bem antigos.

VILA MADALENA

Nos últimos anos, a Vila Madalena tem se tornado um hub de lojas de design, que vão de moda a itens de decoração. Se por um lado, o bairro tem se renovado com o perfil inovador dos moradores, também tem perdido diversas casinhas centenárias para dar lugar a empreendimentos residenciais. Na semana passada, a Feira na Rosenbaum ganhou uma loja física na Mateus Grou, onde também está o outlet da Brentwood, pedacinho charmoso deste bairro que transpira criatividade. Quem quiser curtir o dia no bairro, é possível dar uma esticada no final da tarde para drinks nos inúmeros restaurantes ou bares da região.

MOEMA

O bairro de Moema tem opção para vários gostos. Dos tradicionais estabelecimentos da avenida Ibirapuera, como Shopping Móveis Moema e Dunelli, aos estúdios contemporâneos da rua Gaivota e proximidades, a região também conta com ótimos restaurantes e ruas arborizadas para fazer a rota a pé. Na rua Gaivota, na área conhecida como Normandia, vale a pena conhecer o Estúdio Bola, Carbono 14, Fernando Jaeger, Studio Massa e Emdois Design. Quem busca referências de tecidos, a rua Canário abriga a Villa Nova, Quaker, Regata, Armazém Paludetto, entre outras.

ANÁLIA FRANCO E TATUAPÉ

Considerado um dos melhores bairro para morar, o Jardim Anália Franco, na zona leste da capital, resume nas ruas Emilia Marengo e Eleonora Cintra muitas lojas de artigos para decoração, material para construção, iluminação, banheiro e planejados, como Casa4Decor, Bollpi e Natuzzi. Fora do burburinho do centro, traz opções para todos os gostos.

D&D Shopping

Um pouco mais afastado da região central, mas localizado no miolo de uma das principais regiões empresariais da capital, o D&D foi inaugurado em 1995 e faz parte faz parte do complexo World Trade Center São Paulo. Estabelecimentos tradicionais como Casa Fortaleza, Interdomus Lafer e Tok Stok dividem a atenção com lojas conceito e restaurantes nos quatro andares dedicados à decoração e gastronomia. Duas vezes ao ano, o shopping realiza um bota-fora com descontos que podem chegar a 70%.

Gabriel monteiro da Silva

Desfile de carros importados, atendimento regado a champanhe, mobiliário que pode partir dos R$ 100 mil: este é o perfil da Gabriel Monteiro da Silva. Junto à avenida Brasil, no jardim Europa, a “Gabriel” concentra o supra sumo do segmento na capital. Com quase 3 km de extensão e centenas de lojas, é a vitrine perfeita para encontrar as tendências lançadas em mercados como o europeu, mas com interpretações nacionais: Ornare, Breton, Valcucine, DPot, Mekal, Kartell, Líder, Firma Casa, Mula Preta são alguns dos exemplos onde o céu pode ser o limite para decorar.