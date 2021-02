Planejar a marcenaria é um processo que envolve funcionalidade, ergonomia e estética. No último caso, a imensa variedade de acabamentos e cores pode dificultar a decisão por um ou outro material, mas algumas sugestões facilitam a escolha e incrementam o visual do seu projeto.

(ANELISA LOPES ESCREVE SEMPRE ÀS TERÇAS. ACOMPANHE SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

O MDF é o material mais procurado para fabricar os móveis em razão do custo-benefício, versatilidade e flexibilidade. Mas você pode sair do lugar comum na hora de projetar o mobiliário e garantir um efeito surpreendente.

Em vez de optar por um acabamento em uma única textura ou cor, pode mesclar com acabamento em laca, fosca ou brilhante, ou com superfície ripada, por exemplo.

Outro tipo de acabamento que resulta em um visual bem bonito é a palhinha que, além de tudo, permite que a parte interna do móvel “respire”. Se a ideia é dar um toque sofisticado, acabamento metalizado é uma boa pedida.

Optar pelas lâminas de madeira natural também é uma possibilidade. Esse tipo de acabamento permite a construção de móveis idênticos aos de madeira maciça, mas o investimento é bem mais baixo e sustentável.

Já o tamponamento conta com a aplicação de uma camada extra de MDF ao redor do móvel, como se fosse uma embalagem ao redor do nicho.

Mesclar acabamentos e texturas incrementa o desenho do mobiliário e imprime personalidade ao projeto.