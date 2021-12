Faltam poucos dias para o Natal e Ano-Novo, mas ainda tenho recebido dúvidas de como preparar a casa para convidados por parte de alguns clientes, que decidiram realizar um encontro de fim de ano mais íntimo em casa ainda em razão da pandemia.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Mais importante que montar a árvore e distribuir os enfeites e flores é estruturar a área social, seja ela pequena, média ou grande. O ideal é organizá-la em uma área com uma circulação adequada, de preferência na varanda, quintal ou próximo às janelas para circulação do ar. Lembre-se de guardar os tapetes, almofadas e itens que sujam ou quebram com facilidade – quanto mais livre, melhor.

Alguns móveis são curinga para este tipo de confraternização e, em vez de comprá-los, você pode alugá-los. Exemplos: modelos de sofás de dois lados ou em módulos, pufes e mesinhas bistrô, daquelas com banqueta alta. Os banquinhos são um ótimo aliado: servem para acomodar pessoas e também fazem as vezes de mesinha de apoio para copos e aperitivos. O importante é deixar a possibilidade de levar os móveis menores para cá e para lá conforme a conversa rola nos ambientes.

Os bares estruturados em marcenaria ou bancadas têm dado lugar aos carrinhos, mais versáteis, baratos e que podem “percorrer” toda a casa. Assim, o ambiente também fica mais descontraído e não é mais preciso tanta formalidade para acessar o bar. Algumas garrafas, taças decoradas (lembre-se de brincar com alturas, cores e volumes) e um pequeno vaso com flores são suficientes.

De acordo com o sommelier Leandro D’Kessadjikian, o formato e material das taças de vinho realçam as cores e aromas, o que influencia diretamente na degustação. Mas, nem sempre há espaço para armazenar tantos itens. Existe, no entanto, um modelo de taça para análise sensorial que pode ser utilizada para qualquer vinho, além de whisky e rum, a chamada taça ISO. Replicar coquetéis de bares também é uma forma de deixar a reunião mais animada (confira duas receitas de drinks clássicos no final do post!)

O isolamento social nos provou que, mais importante que ter uma casa de capa de revista é oferecer um ambiente para receber com afeto e deixar os convidados à vontade. Se você ainda quiser oferecer uma lembrança de fim de ano, que tal montar uma “árvore” de chinelinhos descartáveis na porta de casa? Assim, eles vão se sentir mais à vontade e você pode deixar os sapatos na área de serviço enquanto rola a festa.

Drinks clássicos para seu evento:

Negroni

1 parte (30 ml) de Campari

1 parte (30 ml) de gin

1 parte (30 ml) de vermute tinto

1 fatia de laranja

Modo de preparo: em um copo baixo com gelo, adicione todos os ingredientes e misture com uma bailarina.

Aperol Spritz

60 ml de prosecco

60 ml de Aperol

1 splash (20 ml) de água com gás

1 fatia de laranja

Modo de preparo: coloque os ingredientes na ordem em uma taça de vinho com bastante gelo

Fonte: Murilo Marques, gerente da Campari Academy no Brasil.

Encontro vocês no próximo post, em 11 de janeiro. Ótimos brindes e um feliz 2022!