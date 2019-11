Começar uma reforma não é uma tarefa simples e em meio a tantas funções, decidir o piso é uma das missões mais desafiadoras. Medida, modelo, cor, textura e acabamento são alguns dos critérios que precisam ser definidos logo de cara para que não haja arrependimento após a compra. Seguem, então algumas dicas básicas para este trabalho.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @anelisalopes)

Tipo

O tipo deve ser escolhido de acordo com a utilização do ambiente. Se for área molhada, dê preferência ao frio. Lembre-se de que pedras naturais, assim como cimento queimado, podem manchar com determinados líquidos. Já se a ideia é trazer aconchego e praticidade, laminados e vinílicos são uma boa pedida. Madeira natural tem valor elevado, mas agrega imponência ao espaço. Lembre-se apenas de que se deve evitar a incidência direta de luz solar em sua superfície.

Medidas

O cálculo pode ser feito por metro quadrado ou pela quantidade de peças. Meça a área, mas também faça um desenho do espaço para conferir medidas no local de compra. Some 20% a mais no total para ter garantia de que não faltará, pois pode haver perdas no transporte e na instalação. Não se esqueça do rodapé.

Configuração

A configuração do piso não segue uma regra, assim como misturar estilos também pode dar bons resultados. Por exemplo: quanto maior a medida da peça, mais sensação de amplitude; ladrilho hidráulico em meio ao piso de madeira confere rusticidade de forma sofisticada, assim como delimitar apenas uma área com cimento queimado também fica bacana.

Lote

Esta dica vale não só para o piso como também para revestimento. Evite comprar lotes separadamente, pois há variação de cor entre um e outro e ela pode ficar bem evidente quando as peças são instaladas – e às vezes acontece de o modelo sair de linha inesperadamente. Caso encontre um lote em promoção, faça o cálculo para ver se a quantidade atende; caso contrário, é melhor optar por outro modelo.