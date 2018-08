Cada vez mais, o design de interiores tem deixado de ser um assunto dedicado somente ao público feminino. Que tal, então, dar uma repaginada no ambiente preferido do seu pai como presente de Dia dos Pais neste domingo? Independentemente de onde seja o cantinho do guerreiro – sala de TV, bar ou cozinha – algumas dicas costumam ser as mais pedidas do público masculino.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Mesmo aqueles que possuem personalidade expansiva acabam se rendendo a uma paleta de cores mais neutras, em tons de cinza, azul, verde e crus para idealizar seu projeto. Vale investir também em tons metálicos ou fosco de prata, que costumam dar sofisticação ao ambiente.

Um espaço dedicado a coleções ou hobbies, como uma cristaleira ou um armário retrô, é uma boa opção para armazenar os itens preferidos dele. Exibir o acervo ou deixar seus objetos de uso recorrente sempre à mão, além de deixar o local organizado, pode ser uma forma de juntar todas suas memórias e acessórios preferidos em um só lugar. A dica também vale para a bebida preferida: que tal posicionar uma pequena bandeja com uma garrafa e dois copos em cima da adega ou sobre um aparador como um convite para um bom papo?

Uma poltrona bem confortável para leitura ou simplesmente para calçar o sapato e um mancebo com desenho diferenciado para pendurar casacos e calças em uso são muito úteis no dia a dia e acabam facilitando a chegada e saída dos papais para o trabalho.

Por último, tecidos como couro, lã e veludo dão masculinidade e deixam o ambiente sóbrio. Vale apostar em tapetes, revestimento de sofás e de cadeiras. Atenção, no entanto, antes de espalhar mantas, almofadas e vasos de plantas: muitos homens têm um perfil mais prático e dispensam estes tipos de acessórios.