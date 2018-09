A decoração é uma forma de expressão que leva e traz elementos ao longos dos anos. Alguns deles permanecem por décadas, outros têm curto prazo de validade. Uma forma interessante de relembrar o que se usava ou estava na moda tempos atrás, além de folhear revistas, é assistir a novelas ou seriados. A maior parte das mudanças nas residências, no entanto, são resultado da transformação da rotina das pessoas que, nos últimos anos, têm priorizado o senso estético, mas não abrem mais mão da funcionalidade e da praticidade para o dia a dia.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Conheça dez itens que já desapareceram das casas ou serão raridade em algumas décadas:

Lareira de tijolos na parede

A icônica cena de alguém sentado em frente a uma enorme lareira com um chocolate quente na mão remete a aconchego e, por isso, ter uma na sala, mesmo que você não morasse em uma região fria, era puro glamour. Hoje em dia, a lareira de parede cai bem apenas em pousadas de charme na serra e em casas de campo.

Quarto de empregada

Cômodo comumente visto nos apartamentos com mais de 20 anos, a dependência de empregada acabou virando depósito, escritório e até quarto do segundo filho. Com a diminuição da área dos apartamentos e a maior demanda por diaristas, tem sumindo das plantas.

Área social com desnível

Grandes apartamentos nas décadas de 80 e 90 demarcavam sua opulência por meio de desníveis entre as salas de estar e jantar. Pouco funcionais, estes degraus entre ambientes representam, acima de tudo, um obstáculo para crianças e idosos.

Carpete

Quem nunca teve um ambiente com carpete em casa? Ou não se lembra da sua limpeza com água e vinagre, que deixava a casa cheirando por dias? Muito trabalho para pouca função. Direcionado a projetos específicos hoje em dia, o carpete acabou saindo de cena das propostas de decoração, dando lugar ao piso laminado.

Cozinha separada da sala

Cozinha integrada ao ambiente social já não é mais tendência, afinal, o ponto de encontro da família e amigos sempre acaba por lá. Foi-se o tempo em que a cozinha era um espaço separado do resto da casa. Bancadas e ilhas voltadas à sala de jantar ou estar já fazem parte do dia a dia das pessoas.

Banheira de hidromassagem

Quem nunca se deparou com uma foto no álbum de família de várias crianças se esbaldando em uma banheira de hidromassagem numa época em que não se falava em economia de água? Sonho de consumo em décadas passadas, as banheiras de hidromassagem atualmente têm se restringido aos hotéis.

Cortina com varão e ilhós

São inúmeras as opções de cortinas e persianas para compor os ambientes. Aquelas que deslizam sobre varões, com ilhós nos tecidos já ficaram para trás. Mais modernas, as cortinas correm em trilhos, que podem ou não estarem escondidos em meio ao gesso.

Bidê

Dia desses, meu filho de três anos e meio se deparou com um bidê em uma casa antiga e me perguntou para quê servia, pois nunca tinha visto um. Atualmente, está tão em desuso que praticamente sumiu dos banheiros, por falta de espaço, além de ter sido substituído pela ducha higiênica. Alguém sente falta?

Churrasqueira na varanda

Nas últimas décadas, as varandas ganharam dimensões generosas para se tornar a área de convivência da casa, na maior parte das vezes, com direito à churrasqueira. A maioria dos moradores, no entanto, prefere fechar e integrar a varanda ao estar para ganhar mais espaço, o que tem feito com que esta parte “externa” tenha sua área diminuída em empreendimentos mais modernos.

Garagem

Os studios, que têm invadido as grandes cidades nos últimos anos, dispensam o uso de vaga de garagem privativa. Em seu lugar, há a opção de valet, bicicletário e até de carro compartilhado, afinal, trânsito e o gasto com uso do automóvel também têm afastado os motoristas da direção.