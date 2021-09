Com a pandemia, o mercado de imóveis de luxo também se movimentou em razão da busca pelas residências maiores. E bota grande nisso! Famílias com mais de dois filhos, que desejam morar próximo ao parque do Povo, avenida Faria Lima e shopping Iguatemi, regiões nobres da cidade de São Paulo, compõem o perfil de compradores dos imóveis mais caros da cidade. Quer saber quais são para eleger o seu preferido? O meu escolhido é o número 8.

(ANELISA LOPES ESCREVE ÀS TERÇAS. CONHEÇA SEU PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Casa Ruy Ohtake – R$ 70 milhões

Único imóvel com paisagismo de Burle Marx e esculturas de Oscar Niemeyer, a mansão projetada por Ruy Ohtake tem cinco andares, piscina coberta e descoberta, quadras de tênis, squash, adega para 5.000 garrafas e um heliponto. A mansão está localizada em um terreno de 8.000 metros quadrados no bairro Cidade Jardim e tem 40 vagas para estacionamento.

O imóvel, que já pertenceu ao ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, foi arrematado por R$ 27,5 milhões em um leilão pelo empresário Janguiê Diniz. A ideia era transformar o imóvel em uma escola de alto padrão para ensino básico, mas o plano foi cancelado com o início da pandemia.

Cobertura Parque Cidade Jardim – R$ 69,9 milhões

A cobertura triplex tem acesso ao Shopping Cidade Jardim, ao SPA Amarynthe e a uma unidade do Hospital Albert Einstein. O imóvel, que integrou duas unidades e tem elevador privativo, destaca a sala de jantar pintada com a técnica tromp l’oeil, sete suítes, sala de massagem e estação de cabeleireiro. Estúdio de música, salão de jogos e sala de cinema com 16 lugares são outros atrativos deste apê cujo condomínio é de aproximadamente R$ 18 mil.

Residência Jardim Europa – R$ 69,8 milhões

A residência neoclássica localizada em meio ao Jardim Europa tem projeto assinado pelo Ateliers de France e tecnologias como controle do Ph da água. A casa tem 1.209 metros quadrados de área útil, quatro dormitórios e 16 vagas para estacionamento.

Cobertura Cidade Jardim – R$ 59,9 milhões

Elevador, persianas automatizadas, sauna, hidromassagem, quatro suítes e dez vagas de garagem são os atrativos desta cobertura localizada na região do shopping Cidade Jardim. A cereja do bolo, porém, fica por conta da vista da cidade.

Garden Vila Nova Conceição – R$ 50 milhões

Este apartamento garden duplex conta com cinco suítes, paisagismo, piscina, jacuzzi aquecida e cozinha equipada pela Gaggenau e Viking. Já a área do living conta com paredes revestidas de carvalho americano e cobre.

Cobertura Itaim Bibi- R$ 42,6 milhões

A cobertura de 900 metros quadrados está localizada em um edifício contemporâneo pra lá de sofisticado na parte nobre do Itaim. Possui dois pavimentos e projeto assinado pela Fernanda Marques e diversas obras de arte.

Cobertura Parque Ibiraquera – R$ 40 milhões

O living de pé direito duplo oferece uma vista invejável do Obelisco e do Parque do Ibirapuera. Com diversos terraços, sauna e piscina aquecida, soma 1.000 metros quadrados de área, com cinco suítes e sete vagas de garagem.

Apartamento Parque do Povo – R$ 40 milhões

O edifício onde está localizado este apartamento de 750 metros quadrados tem apenas 16 unidades. São quatro suítes e living com vista para o Parque do Povo, Jockey Club e todo verde do Morumbi e Cidade Jardim a partir de janelas com altura do chão ao teto. O apê possui flexibilidade para alteração na planta, já que os pilares estruturais estão nas extremidades e centro do apartamento.

Cobertura Vila Nova Conceição – R$ 32 milhões

Localizada na famosa praça Pereira Coutinho, na Vila Nova Conceição, esta cobertura tem 822 metros quadrados e sacada em todos os cômodos. Com piscina aquecida, teto retrátil e sauna seca, dispõe de dois dormitórios para funcionários.

Apartamento Heritage – R$ 25,8 milhões

O projeto desenhado por Paolo Pininfarina tem quadra de tênis e depósito privativo com 6 metros quadrados. O apartamento de 570 metros quadrados está localizado em área nobre do Itaim Bibi e oferece de seis a oito vagas na garagem.

